Passa alla fibra di WindTre: 12 mesi di Amazon Prime in regalo

Ecco la nuova offerta di WindTre: Super Fibra. Pagando soltanto 22,99€ al mese, non solo avrai la connessione superveloce fino a 2,5 Gigabit, ma anche il modem WiFi 6 di ultima generazione incluso nel prezzo. Come ciliegina sulla torta, attivando l’offerta ora, ottieni 12 mesi di Amazon Prime in regalo.

Bundle ricco di vantaggi: 12 mesi di Amazon Prime in regalo

L’offerta Super Fibra WindTre offre connessione rapida e stabile. Ogni dettaglio è studiato per rendere l’esperienza di navigazione unica. Nessun costo per l’attivazione, il tecnico viene a casa tua e fa tutto lui, senza farti pagare nulla. Ecco cosa troverai nel pacchetto:

navigazione velocissima fino a 2,5 Gigabit ;

; modem WiFi 6, per una copertura totale della tua abitazione;

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

giga illimitati sugli smartphone di casa, fino a un massimo di 3 SIM.

Perfetta per lo streaming senza interruzioni, la super fibra di WindTre permette di guardare i tuoi film e serie TV preferiti senza buffering, mentre per i gamer garantisce un’esperienza di gioco online con bassissima latenza.

C’è di più: con un piccolo extra di 1,99€ al mese, puoi aggiungere Più Sicuri Casa, un’app che protegge tutti i dispositivi connessi alla tua rete fissa. Stai ancora pensandoci? Non perdere questa occasione unica di migliorare la tua esperienza di navigazione in casa. Con Super Fibra Wind Tre e 12 mesi di Amazon Prime in regalo, tutto diventa più semplice, veloce e conveniente.

