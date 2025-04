Passa a Lycamobile 150 GB in 5G, minuti illimitati e 2 mesi gratis a 5,99€

Quanto paghi oggi al mese per il tuo piano mobile? E quanti sono i Giga, i minuti e gli SMS che hai a disposizione ogni mese? Immagina a quanto puoi risparmiare e guadagnare attivando l’offerta che ti dà ogni 30 giorni 150 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Non sei ancora convinto? Attiva ora l’offerta Lycamobile e avrai i primi due mesi in omaggio.

Tutto quello di cui hai bisogno in mobilità (e non solo)

Con 150 GB di traffico dati in 5G puoi ovunque ti trovi guardare contenuti in streaming in HD, partecipare a videoconferenze, webinar ed eventi live senza alcuna preoccupazione, condividere e scaricare file di grandi dimensioni e navigare liberamente utilizzando il browser e le app installate sul tuo telefono. Senza dimenticare che i 150 GB puoi usarli sia sul tuo smartphone che in hotspot per collegare il PC quando sei in vacanza o in giro per lavoro.

Tutto questo senza sacrificare nulla. Inclusi nel piano, infatti, ci sono anche minuti e SMS illimitati e 8 GB di traffico per il roaming nei Paesi dell'Unione Europea. Quello che rende l'offerta veramente unica e irripetibile è il prezzo basso (a soli 5,99€ al mese nessun altro operatore prevede tutti questi vantaggi), l’assenza di costi di attivazione e spedizione della SIM e i primi 2 mesi completamente gratuiti.

Inoltre, l’offerta Lucamobile è prepagata; questo significa che non ci sono vincoli contrattuali, puoi disdire in qualsiasi momento senza penali, cambiare piano in qualsiasi momento sfruttando eventuali prossime offerte e ricaricare in automatico o manualmente la tua SIM secondo le tue esigenze.

Per sfruttare questa straordinaria offerta di Lycamobile non devi fare altro che collegarti al sito ufficiale dell’operatore e seguire la procedura online. In pochi passaggi avrai completato l’operazione e potrai sfruttare tutti i vantaggi di un’offerta conveniente sotto tutti i punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.