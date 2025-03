Passa a Lyca Mobile e ottieni 200 GB e chiamate illimitate per 6,99€ al mese

Le tariffe degli operatori di telefonia mobile continuano a evolvere con l’aggiunta di servizi e funzionalità che, per quanto utili e convenienti, aumentano il costo dell’abbonamento. Molto spesso, però, ciò di cui si ha davvero bisogno è una tariffa flessibile e con prezzi bassi, come quelle offerte da Lyca Mobile. La nuova tariffa Italy pink risponde perfettamente a queste esigenze di risparmio mettendo a disposizione 200 Giga di traffico e chiamate illimitate a soli 6,99€ ogni 30 giorni.

Italy pink, la nuova offerta di Lyca Mobile attivabile solo online

La nuova Italy pink di Lyca Mobile, attivabile solamente online, offre 200 Giga di traffico dati, minuti illimitati per le chiamate in Italia, 100 SMS verso i numeri nazionali e 9 Giga di traffico dati per il roaming in Unione Europea. Inoltre Italy pink include minuti e SMS illimitati in Italia verso tutti i numeri Lyca Mobile. In questo modo le famiglie con figli, magari che studiano fuori sede o che lavorano in un’altra città, possono sentirsi e comunicare liberamente senza alcuna preoccupazione sui minuti residui.

Inoltre, Lyca Mobile è un operatore che non applica costi nascosti e offre un’assistenza clienti dedicata, con un supporto risolutivo in caso di necessità. A differenza di altri operatori le offerte Lyca Mobile non sono in abbonamento, ma prepagate. In questo modo si ha una maggiore flessibilità di cambiare offerta o non rinnovare l’abbonamento quando non si utilizzerà la SIM (durante viaggi all’estero o periodi particolari). Una modalità particolarmente conveniente che permette di avere un maggiore controllo sui consumi permettendo di ridurre le spese inutili e gli sprechi.

Passare a Lyca Mobile è semplice e veloce. Attivando online l’offerta Italy pink si ottiene subito accesso a 200 Giga di traffico e chiamate illimitate a soli 6,99€ ogni 30 giorni. Non farti sfuggire questa offerta particolarmente conveniente.

