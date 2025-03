Passa a Lyca Mobile: 150GB e 2 mesi gratis per i nuovi clienti

Se stai cercando un'offerta mobile conveniente con una grande quantità di dati e la potenza del 5G, Lyca Mobile ha la soluzione perfetta per te. Con l'offerta SIM-Image 5G, puoi ottenere 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, e 2 mesi di rinnovo gratuiti per soli 5,99 euro al mese. Un'offerta dedicata a tutti i clienti che portano il numero in Lyca Mobile da qualsiasi operatore.

Dettagli dell'offerta

L’Offerta viene attivata immediatamente dopo aver approvata la registrazione e include:

150GB di dati per navigare alla massima velocità.

per navigare alla massima velocità. Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 8GB di traffico dati in roaming UE .

. Copertura 5G (se in zona coperta e con dispositivo compatibile).

(se in zona coperta e con dispositivo compatibile). Servizio VoLTE abilitato per chiamate di alta qualità su rete 4G.

Come funziona l'offerta

Il costo del primo mese è di 5,99 euro, mentre i successivi due rinnovi sono gratuiti, offrendo un risparmio significativo ai nuovi clienti. L'offerta è disponibile esclusivamente per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore e viene attivata immediatamente dopo l'approvazione della registrazione. Una volta attivata, si rinnova automaticamente ogni 30 giorni (è necessario mantenere un saldo sufficiente per garantire i rinnovi futuri). In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, il cliente ha fino a 90 giorni per ricaricare e ripristinare l’offerta senza perdere i benefici del piano.

Per accedere alla rete 5G di Lyca Mobile, è indispensabile disporre di un dispositivo compatibile con il 5G e trovarsi in un’area coperta dalla rete 5G supportata dall’operatore. Senza uno smartphone abilitato o una connessione a una cella 5G disponibile, la navigazione avverrà sulle reti 4G o inferiori, a seconda della disponibilità nella zona.

L’offerta Lyca Mobile SIM-Image 5G è una delle più vantaggiose sul mercato, con un prezzo competitivo, un'ottima quantità di dati e la velocità del 5G. Per conoscere l'offerta completa di Lyca Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.