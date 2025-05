Passa a Lyca Mobile: 150GB a soli 5,99€ al mese, offerta da capogiro per poco tempo

Se ogni mese ti senti in colpa per quanto spendi in telefonia, è arrivato il momento di cambiare marcia. Con Lyca Mobile, dire addio alle tariffe esagerate è più facile che mai, senza rinunciare a giga, minuti e SMS in abbondanza.

Per iniziare, c'è l'offerta base che sembra fatta apposta per chi non vuole pensieri: 150GB di dati, minuti e SMS illimitati e 8GB di roaming UE a soli 5,99€ al mese. Sì, hai letto bene – niente trappole o sorprese, e come ciliegina sulla torta, i primi 2 mesi di rinnovo sono gratuiti.

Risparmio incredibile passando a Lyca Mobile: non perdere altro tempo e scoprila oggi

Se sei tra quelli che vivono con lo smartphone sempre in mano, c'è la promo Italy Pink: 200GB, minuti e SMS illimitati e 9GB di roaming UE per soli 6,99€ al mese. Praticamente 50GB in più per solo 1€ di differenza – perfetto per chi si macina serie TV e video come se non ci fosse un domani. Ecco i vantaggi extra:

eSIM Inclusa: se sei tra i più tecnologici e vuoi dire addio alle SIM fisiche, puoi richiedere una eSIM digitale, così non dovrai più rovistare nei cassetti alla ricerca degli adattatori giusti. Attivazione semplice e immediata, direttamente dal tuo smartphone.

Piani Internazionali: se sei un globetrotter o hai amici e parenti sparsi per il mondo, Lyca Mobile ha anche una serie di piani internazionali pensati per permetterti di chiamare all'estero senza svuotare il conto in banca. Ideale per chi viaggia spesso o ama restare in contatto senza sorprese.

Copertura Affidabile: Lyca Mobile si appoggia a reti di alta qualità, garantendo una connessione stabile e veloce, anche in movimento.

Allora, cosa stai aspettando? Vai sul sito di Lyca Mobile, scopri tutte le offerte e inizia a risparmiare senza complicazioni.

