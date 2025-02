Passa a Lyca Mobile: 150 GB in 5G a soli 5,99€ al mese e 2 mesi gratis

Avere tanti Giga senza rinunciare a minuti e SMS illimitati a un costo non solo accessibile ma anche estremamente conveniente? È quanto previsto da Lyca Mobile con l’ultima offerta attivabile esclusivamente online che offre 150 Giga, SMS e minuti illimitati e il 5G a soli 5,99€ al mese. Porta il tuo numero in Lyca Mobile da qualsiasi operatore per usufruire di questa incredibile offerta.

Cosa prevede l’offerta 5G Portin 599

La nuova offerta di Lyca Mobile 5G Portin 599 mette a disposizione quanto necessario per navigare online ad alta velocità, inviare messaggi e chiamare parenti, amici e colleghi di lavoro senza preoccupazioni sul raggiungimento delle soglie mensili.

Con 150 Giga al mese in 5G si possono guardare circa 300 ore di video in streaming di qualità standard o partecipare a oltre 100 ore di videoconferenze e call di lavoro in HD. Il tutto non solo a 5,99€ al mese, ma anche con due mesi omaggio e la libertà di cambiare offerta considerando l’assenza di vincoli contrattuali. Le tariffe Lyca Mobile, infatti, prevedono l’attivazione di un piano prepagato senza quindi abbonamenti con costi fissi e vincoli di permanenza. Questo significa che in ogni momento è possibile cambiare offerta, sfruttando quelle esclusive che l’operatore di telefonia mobile prevede regolarmente per tutti i propri clienti.

Con l’offerta 5G Portin 599 è possibile avere 150 Giga, il 5G, minuti e SMS illimitati per tre mesi a soli 5,99€. L’offerta, attivabile solo online, prevede infatti i primi due rinnovi gratuiti, dovendo quindi ricaricare la SIM solamente a fine maggio.

Inoltre inclusi nell’offerta ci sono anche 8 Giga di traffico dati per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea così da vivere il prossimo viaggio di lavoro o weekend all’estero in totale comodità e tranquillità. Passa ora a Lyca Mobile: l’attivazione è semplice e il processo di portabilità può essere completato comodamente online senza registrazioni telefoniche o la necessità di recarsi in uno store fisico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.