Passa a Kena Mobile: 100 Giga e minuti illimitati a 4,99 euro al mese

Se stai valutando il passaggio ad un altro operatore di telefonia mobile, ti segnaliamo l'ultima offerta di portabilità firmata Kena Mobile: 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese. La promozione, valida per i clienti Iliad, Coop, Fastweb e altri MVNO, prevede un costo di attivazione di 5 euro, mentre la SIM e la consegna sono gratuite. L'ultimo giorno utile per attivare l'offerta è il 25 maggio 2025.

Di seguito ti riportiamo la lista completa degli operatori per cui è valida l'offerta di Kena da 4,99 euro al mese: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, Withu, Wings Mobile, Welcome Italia, Telmekom, Spusu, Rabona Mobile, Professional Link, Plintron, Ovunque, Optima, NTMobile, Nextus, Nova, Noitel, NetValue, Italia Power, Intermatica,Green,Feder Mobile, Engan Mobile, Elimobile, Digi Mobile, Daily Telecom, China Mobile e 2appy.

Procedendo ora con l'acquisto online, il totale a carrello sarà pari a 10 euro: 4,99 euro per il primo mese di 4,99 Flash 100 Online, a cui si aggiungono i 5 euro previsti per il contributo di attivazione. Ti confermiamo invece che il costo sia della SIM che della sua consegna a domicilio è invece gratis.

Le caratteristiche chiave della nuova offerta di Kena Mobile

L'offerta 4,99 Flash 100 Online di Kena Mobile include 100 Giga in 4G per navigare sul web, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i telefoni mobili, più 7 Giga in 4G per navigare in roaming nei Paesi dell'Unione europea. Ricordiamo che le offerte Kena includono la rete 4G di TIM, con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps. Tra le altre cose, vi è il supporto al Servizio Voce su 4G (VoLTE).

Nel caso dovessi terminare i Giga a tua disposizione in un mese, puoi sfruttare la funzionalità Restart per rinnovare in anticipo i contenuti dell'offerta, in modo da riprendere a navigare: il rinnovo successivo sarà effettuato un mese dopo la richiesta dell'opzione Restart. Infine, aggiungendo il servizio di ricarica automatica, puoi sfruttare ulteriori 100 Giga ogni mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.