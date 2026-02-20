Passa a Kena con 5G incluso: ecco tutte le offerte da attivare oggi

Kena è l'opzione giusta a cui rivolgersi per attivare un'offerta di telefonia mobile con tanti Giga in 5G (su rete TIM) e con un prezzo contenuto. Le offerte disponibili in listino sono tante ed è oggi possibile passare a Kena con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Per scoprire tutte le promo è possibile raggiungere subito il sito ufficiale Kena, qui di sotto. Tutte le offerte sono disponibili anche con eSIM.

Le offerte Kena da attivare oggi

Per chi sceglie Kena ci sono tante offerte molto interessanti su cui puntare in questo momento. Le principali sono riservate ai seguenti casi:

portabilità da Iliad, Fastweb oppure da alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce

oppure da come richiesta di un nuovo numero di cellulare

In questi casi è possibile attivare:

minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G con un prezzo di 5,99 euro al mes e (non disponibile per clienti Fastweb)

con un prezzo di e (non disponibile per clienti Fastweb) minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G con un prezzo di 7,99 euro al mese

con un prezzo di minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 5G con un prezzo di 9,99 euro al mese

con un prezzo di minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 5G con un prezzo di 11,99 euro al mese (solo richiedendo un nuovo numero)

Da segnalare anche la possibilità di richiedere il Pack di 6 mesi con un costo di 29,99 euro che include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB ogni mese. Anche quest'offerta è valida per i casi citati in precedenza.

Con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile è possibile attivare minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G con un prezzo di 11,99 euro al mese.

Tutte le offerte indicate prevedono l'Autoricarica (altrimenti ci sono 100 GB in meno) e il 5G con velocità massima di 250 Mbps. C'è anche la possibilità di richiedere una eSIM. Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto e scegliere la tariffa desiderata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.