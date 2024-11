Passa a Iliad con la nuova offerta Flash 150 (ancora pochi giorni)

Se hai scelto di cambiare la tua attuale offerta mobile con una nuova, potresti prendere in considerazione di passare a Iliad. In questi giorni l'operatore francese sta proponendo l'offerta Flash 150 al prezzo di 7,99 euro al mese per sempre, con un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro.

Iliad Flash 150 mantiene intatti i vantaggi delle altre offerte dell'operatore francese: nessuna rimodulazione nel corso del tempo, nessun costo nascosto, nessun vincolo. Sono le stesse caratteristiche che hanno consentito a Iliad di diventare in pochi anni uno dei principali operatori telefonici nel nostro Paese.

I punti salienti dell'offerta Flash 150 di Iliad

Con Flash 150 si hanno 150 Giga in 4G/4G+ sulla rete Iliad per navigare in Internet, più minuti e SMS illimitati. Le conversazioni e i messaggi senza limiti restano anche in Europa, dove l'utente beneficia di 11 GB dedicati in roaming. Tra i Paesi inclusi, oltre a quelli appartenenti all'Unione europea, vi sono anche il Regno Unito, le Antille francesi, la Guyana francese, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon.

E a proposito di estero, con l'offerta Iliad si hanno minuti illimitati verso più di 60 Paesi: verso fissi e mobili in Canada, USA, Hawaii e Alaska, verso esclusivamente i fissi in nazioni come Svizzera, Regno Unito, India, Hong Kong, Australia, Canarie, Corea del Sud, Brasile, Nuova Zelanda, Cina e Azzorre.

Ci sono poi i servizi inclusi gratuitamente come la portabilità del numero se si proviene da un altro operatore, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e l'opzione Mi richiami. A questi poi si aggiunge l'hotspot, che consente di avere Internet su altri dispositivi come PC e tablet in assenza di una rete Wi-Fi.

L'offerta Flash 150 di Iliad è attivabile sul sito ufficiale fino al 12 dicembre.

