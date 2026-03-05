Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Passa a Iliad a meno di 10 euro/mese: TOP 250 Plus è la miglior offerta di sempre?

Con TOP 250 Plus è possibile accedere alla migliore offerta di sempre di Iliad, con tanti Giga e prezzo fisso a meno di 10 euro al mese.
Passa a Iliad a meno di 10 euro/mese: TOP 250 Plus è la miglior offerta di sempre?
Con TOP 250 Plus è possibile accedere alla migliore offerta di sempre di Iliad, con tanti Giga e prezzo fisso a meno di 10 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 5 mar 2026
Link copiato negli appunti

Iliad è, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un'offerta 5G economica, con tanti Giga e con un prezzo "per sempre". La soluzione giusta è TOP 250 Plus, tariffa limited edition disponibile per tutti i nuovi clienti.

Quest'offerta include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 4G e 5G. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 25 GB extra in roaming in Europa. Il costo è di 9,99 euro al mese. Quest'offerta garantisce lo sconto sulla fibra Iliad, attivabile a 22,99 euro al mese.

Entrando in un Iliadclub, gruppo di SIM che può essere creato dal titolare di un'offerta fibra, è possibile portare il traffico dati incluso a 500 GB al mese, senza alcun costo aggiuntivo. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale Iliad, qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Ilaid

iliad promo

Le caratteristiche dell'offerta Iliad

Con TOP 250 Plus è possibile accedere a un'offerta con le seguenti caratteristiche:

  • minuti e SMS illimitati
  • minuti illimitati dall'Italia verso l'estero (sono incluse oltre 60 destinazioni internazionali)
  • 250 GB in 4G e 5G
  • 25 GB extra in Europa
  • possibilità di richiedere la eSIM
  • possibilità di acquisto a rate di uno smartphone Samsung o Apple
  • possibilità di accesso a un Iliadclub per ottenere 500 GB al mese anziché 250 GB
  • tutti i servizi accessori inclusi

L'offerta in corso permette di passare a Iliad con un costo di 9,99 euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

La promozione è disponibile con nuovi numeri oppure con portabilità da un altro operatore, senza alcun costo extra rispetto a quanto descritto in precedenza. Il prezzo è fisso per sempre.

Per accedere subito alla promozione di Iliad è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. L'offerta è attivabile solo per un breve periodo

Attiva qui l'offerta di Ilaid

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Coppa Italia: come vedere Lazio - Atalanta in streaming dall'estero
Internet

Coppa Italia: come vedere Lazio - Atalanta in streaming dall'estero
Iliad: Fibra FTTH e un router di ultima generazione
Internet

Iliad: Fibra FTTH e un router di ultima generazione
Serie A, gli orari delle partite di oggi: c'è il big match Roma - Juve in calendario
Internet

Serie A, gli orari delle partite di oggi: c'è il big match Roma - Juve in calendario
Saily eSIM: GIGA globali senza roaming in oltre 200 Paesi
Internet

Saily eSIM: GIGA globali senza roaming in oltre 200 Paesi