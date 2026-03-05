Passa a Iliad a meno di 10 euro/mese: TOP 250 Plus è la miglior offerta di sempre?

Iliad è, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un'offerta 5G economica, con tanti Giga e con un prezzo "per sempre". La soluzione giusta è TOP 250 Plus, tariffa limited edition disponibile per tutti i nuovi clienti.

Quest'offerta include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 4G e 5G. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 25 GB extra in roaming in Europa. Il costo è di 9,99 euro al mese. Quest'offerta garantisce lo sconto sulla fibra Iliad, attivabile a 22,99 euro al mese.

Entrando in un Iliadclub, gruppo di SIM che può essere creato dal titolare di un'offerta fibra, è possibile portare il traffico dati incluso a 500 GB al mese, senza alcun costo aggiuntivo. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale Iliad, qui di sotto.

Le caratteristiche dell'offerta Iliad

Con TOP 250 Plus è possibile accedere a un'offerta con le seguenti caratteristiche:

minuti e SMS illimitati

minuti illimitati dall'Italia verso l'estero (sono incluse oltre 60 destinazioni internazionali)

250 GB in 4G e 5G

25 GB extra in Europa

possibilità di richiedere la eSIM

possibilità di acquisto a rate di uno smartphone Samsung o Apple

possibilità di accesso a un Iliadclub per ottenere 500 GB al mese anziché 250 GB

tutti i servizi accessori inclusi

L'offerta in corso permette di passare a Iliad con un costo di 9,99 euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

La promozione è disponibile con nuovi numeri oppure con portabilità da un altro operatore, senza alcun costo extra rispetto a quanto descritto in precedenza. Il prezzo è fisso per sempre.

Per accedere subito alla promozione di Iliad è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. L'offerta è attivabile solo per un breve periodo

