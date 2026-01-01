Passa a Iliad a inizio 2026: tanti Giga a meno di 10 €/mese per sempre

I primi giorni del 2026 sono il momento giusto per attivare una nuova offerta di telefonia mobile in modo da poter contare su una SIM con tanti Giga e un costo ridotto da usare con il proprio smartphone. La scelta giusta è sempre Iliad, operatore che rappresenta oggi un punto di riferimento assoluto del mercato.

Per pochi giorni è possibile attivare la promo limited edition TOP 250 Plus che include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 4G e 5G con un costo di 9,99 euro al mese per sempre. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di Iliad, accessibile qui di sotto.

Le caratteristiche dell'offerta Iliad

Con TOP 250 Plus è possibile accedere a una tariffa davvero completa e vantaggiosa. Iliad propone, infatti, una promo con minuti e SMS illimitati oltre che con 250 GB in 4G e 5G (fino a 2 Gigabit in download). Per i viaggi all'estero, inoltre, ci sono ben 25 GB da utilizzare in roaming in UE. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare minuti illimitati dall'Italia verso l'estero (sono incluse oltre 60 destinazioni internazionali).

La promozione prevede un costo di 9,99 euro al mese per sempre, con tutti i servizi accessori inclusi senza costi aggiuntivi. È previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum e l'offerta è disponibile anche richiedendo un'eSIM. Da segnalare che quest'offerta garantisce lo sconto sulla fibra ottica, che con la combinazione fisso + mobile sarà attivabile con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese. Per i clienti di rete fissa, inoltre, c'è la possibilità di creare un Iliadclub e ottenere ben 500 GB ogni mese.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per pochi giorni.

