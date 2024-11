Passa a Iliad: 180 Giga in 5G a 9,99 euro al mese per sempre

Giga 180 è la nuova offerta 5G di Iliad con 180 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. E se non si ha un dispositivo idoneo o la zona in cui si abita non è raggiunta dalla connettività 5G, si naviga in automatico in 4G/4G+.

L'offerta Giga 180 di Iliad prevede un costo di 9,99 euro una tantum per l'attivazione della SIM. Per il resto, non vi sono vincoli né costi nascosti, i servizi inclusi come Hotspot e VoLTE sono gratuiti e la procedura di attivazione online è semplice e veloce.

A questo proposito, l'offerta 5G Giga 180 è attivabile tramite questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Passare a Iliad con la nuova offerta 5G da 180 Giga

Con Giga 180 di Iliad è possibile navigare in 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. Per verificare la copertura della propria zona è possibile sfruttare il tool presente nella pagina dedicata all'offerta. Nel caso si dovessero superare i 180 Giga, l'utente può scegliere di continuare a navigare a 0,90 euro per ogni 100 MB di traffico.

La nuova offerta di Iliad include inoltre minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa, con 11 GB di traffico Internet dedicati per il roaming nei Paesi dell'Unione europea. Se si viaggia invece al di fuori dell'Ue, l'offerta Iliad offre minuti illimitati verso più di 60 destinazioni.

Infine, i servizi gratuiti presenti nell'offerta Giga 180 sono Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Controllo credito residuo, portabilità del numero e tecnologia VoLTE.

I dettagli completi della nuova offerta 5G sono disponibili a questa pagina del sito Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.