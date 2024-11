Passa a ho. Mobile per avere 200 Giga in 5G a 9,99€ al mese

Se si è alla ricerca di una nuova offerta mobile, magari con la connettività 5G, passare a ho. Mobile è una tra le opzioni migliori oggi disponibili. La proposta più interessante prevede 200 Giga in 5G con minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese e attivazione a partire da 2,99 euro richiedendo la portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali o con un nuovo numero.

Volendo, è possibile anche scegliere l'eSIM per un'esperienza 100% digitale. La richiesta dell'eSIM avviene direttamente tramite l'app ufficiale di ho e presenta un costo di 9,90 euro una tantum (cioè una sola volta).

L'offerta da 200 Giga in 5G con minuti e SMS illimitati è disponibile su questa pagina del sito ufficiale ho. Mobile.

L'offerta in 5G di ho. Mobile con attivazione da 2,99 euro

Sia che si scelga di passare a ho. attivando un nuovo numero sia richiedendo la portabilità di quello vecchio, il costo di attivazione è pari a 2,99 euro, mentre la consegna della SIM è gratis. Inoltre, c'è da considerare il costo della prima ricarica, pari a 10 euro, che serve a coprire i 9,99 euro richiesti per l'offerta da 200 Giga in 5G.

Uno dei principali vantaggi di ho. Mobile è l'infrastruttura di rete Vodafone a cui si appoggia. Qualora non si abbia un dispositivo compatibile con la rete 5G, o si viva in un territorio dove il nuovo standard della connettività non è ancora arrivato, gli utenti ho. possono contare su un'esperienza 4G di primo livello, con una copertura della rete fino al 99% e una velocità sia in download che in upload fino a 60 Mbps.

Maggiori informazioni sull'offerta in 5G in questione e su tutte le altre a questa pagina del sito ho. Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.