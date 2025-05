Passa a ho. Mobile e ricevi subito 10€ di buono Amazon

Con ho. Mobile, cambiare operatore è ancora più conveniente. Non solo perché hai la possibilità di accedere, come vedremo, a diverse offerte molto interessanti, ma anche perché ora puoi ottenere un buono Amazon da 10€ portando il tuo numero in ho. Mobile. Come fare? Ti basta scegliere l’offerta migliore per te, utilizzare il codice #HOAMAZON10 e ricevere il buono. Semplice, veloce e soprattutto conveniente.

Tutte le offerte ho. Mobile tra cui scegliere

La promozione per utilizzare il codice #HOAMAZON10 con il quale ottenere il buono Amazon del valore di 10€ è valida su tutte le offerte ho. Mobile attive in questo momento. Scopriamo quali sono.

La prima offerta di ho. Mobile è quella che a 6,99€ al mese include 150 Giga, minuti e SMS illimitati. In alternativa aggiungendo 2€ al mese, pagando quindi un canone mensile di 8,99€, hai a disposizione 200 Giga di traffico con minuti e SMS illimitati.

Inoltre ho. Mobile propone anche altre due offerte che includono il 5G. La prima offerta, a 9,99€ al mese, include 200 Giga di traffico in 5G con minuti e SMS illimitati. Altrimenti l’offerta ho. Mobile più ricca di sempre è quella che a 11,99€ al mese include ben 250 Giga di traffico dati in 5G con minuti e SMS illimitati.

Le offerte di ho. Mobile sono tutte caratterizzate dalla garanzia di avere a disposizione sempre minuti e SMS illimitati e la possibilità di accedere all’opzione Riparti in caso di esaurimento dei Giga. Con questa opzione, infatti, si può anticipare il rinnovo del piano e ripristinare l’intera disponibilità di Giga. Un’opportunità comoda per chi, quando magari è in vacanza o durante una trasferta di lavoro, consuma tutti i Giga a disposizione.

Attiva ora per te o per la tua famiglia una di queste offerte ho. Mobile, utilizza il codice #HOAMAZON10 e ottieni per ogni portabilità 10€ di buono Amazon.

