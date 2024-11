Passa a ho. Mobile con un'offerta 5G e attivazione da 2,99€

Se si è poco soddisfatti della propria offerta telefonica, si può scegliere di passare a una delle offerte 5G di ho. Mobile con attivazione a partire da 2,99 euro. Lo sconto è valido per i clienti che richiedono un nuovo numero o la portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Ad esempio, è possibile passare a ho. Mobile scegliendo l'offerta 200 Giga in 5G, con minuti e SMS illimitati, a 9,99 euro al mese. Come alternativa c'è l'offerta 250 Giga, sempre con 5G incluso, più minuti e SMS senza limiti, a 11,99 euro al mese. Anche in questo caso l'attivazione è a partire da 2,99 euro, scegliendo un nuovo numero o richiedendo la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali.

Le offerte 5G da 9,99 euro e 11,99 euro al mese sono attivabili tramite questa pagina del sito ufficiale ho. Mobile.

Passare al 5G di ho. Mobile con attivazione a partire da 2,99 euro

I motivi per scegliere un'offerta 5G di ho. sono diversi, a partire dalla rete a cui si appoggia l'operatore virtuale, cioè quella di Vodafone, per un'esperienza di navigazione ottimale (da quest'anno anche in 5G). Un altro vantaggio è la garanzia Soddisfatti o rimborsati, grazie alla quale si hanno 30 giorni di tempo dal momento dell'acquisto per richiedere il rimborso completo di quanto speso.

Tra i motivi per cui scegliere ho. Mobile c'è anche l'app ufficiale dell'operatore telefonico, tra le più semplici e intuitive di questo settore. Non si tratta di una banalità, se pensiamo che altri operatori virtuali ne sono completamente sprovvisti.

Volendo poi si può scegliere di richiedere l'eSIM, qualora si abbia un dispositivo compatibile. La richiesta può essere presentata direttamente online, e sempre online avviene anche l'attivazione.

I dettagli completi del passaggio a un'offerta in 5G sono disponibili su questa pagina del sito ho. mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.