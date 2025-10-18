Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Passa a ho. Mobile con le offerte di ottobre 2025: tanti Giga da 5,99 €/mese
Ecco quali sono le migliori offerte ho. Mobile da attivare nel corso del mese di ottobre 2025 a aprtire da 5,99 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 18 ott 2025
ho. Mobile è un vero e proprio punto di riferimento del mercato per gli utenti alla ricerca di una tariffa economica e con tanti Giga (su rete Vodafone). Le offerte sono disponibili per tutti e ora è possibile anche sfruttare il 5G.

Per i nuovi utenti che passano a ho. Mobile c'è la possibilità di attivare offerte a partire da 5,99 euro al mese. Per scoprire le promozioni del momento e attivare l'offerta desiderata (con consegna gratuita a casa della SIM, ritiro in negozio oppure richiedendo una eSIM) basta visitare il sito ufficiale di ho. Mobile, qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di ho. Mobile

Passa a ho. Mobile: ecco le offerte

Ecco quali sono le offerte di ottobre 2025 per passare a ho. Mobile:

  • minuti illimitati e 200 SMS oltre a 100 GB in 4G al costo di 5,95 euro al mese
  • minuti illimitati e 200 SMS oltre a 150 GB in 4G al costo di 6,95 euro al mese
  • minuti illimitati e 200 SMS oltre a 250 GB in 4G al costo di 8,95 euro al mese
  • minuti illimitati e 200 SMS oltre a 150 GB in 4G e 5G al costo di 9,95 euro al mese

Tutte le offerte sono disponibili con portabilità del numero oppure richiedendo un nuovo numero. Il costo di attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità da Iliad e operatori virtuali selezionati oppure richiedendo un nuovo numero. In caso contrario è di 29,99 euro.

Alle offerte 4G è possibile aggiungere il 5G con un costo di 1,29 euro in più al mese, grazie all'attivazione dell'opzione ho. Il Turbo (disponibile direttamente dall'app dell'operatore dopo aver completato il passaggio a ho.). Per scegliere e attivare una nuova promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di ho. Mobile

