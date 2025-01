Pasqua all'estero? Con questa eSIM restare connessi non è un problema

Ci siamo: superato il Capodanno è arrivato il momento di pensare alle vacanze di Pasqua, sfruttando anche il ponte con il 25 aprile. Per chi sta preparando un viaggio all'estero è fondamentale organizzarsi in anticipo, anche per quanto riguarda la connessione a Internet. Ricorrendo a una eSIM internazionale, infatti, è possibile assicurarsi un pacchetto di Giga da utilizzare una volta superati i confini nazionali (soprattutto fuori UE).

La soluzione giusta è Saily, operatore di riferimento per il settore delle eSIM dedicate a chi ha bisogno di Internet all'estero. Il servizio proposto da Saily copre tantissimi Paesi al mondo e permette agli utenti di acquistare, facilmente, una eSIM per poter restare connessi. In caso di problemi in fase di attivazione (ad esempio se si acquista una SIM virtuale ma il proprio smartphone non è compatibile), Saily garantisce un rimborso della spesa. Per verificare le offerte disponibili basta visitare il sito ufficiale di Saily.

Come viaggiare all'estero restando connessi con una eSIM di Saily

Attivare una eSIM di Saily è facilissimo: la prima cosa da fare è raggiungere il sito uffiicale di Saily. A questo punto, direttamente dalla barra di ricerca presente in home page, è possibile selezionare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

In pochi istanti, sarà possibile consultare le offerte disponibili, andando a considerare:

Giga inclusi

durata del periodo di utilizzo della eSIM (in genere ci sono offerte da 7 giorni oppure da 30 giorni)

il costo

Scelto il piano desiderato, si può procedere con l'acquisto. La procedura è guidata. A questo punto, è sufficiente scaricare l'app di Saily sul proprio smartphone e seguire le indicazioni fornite. La eSIM non deve essere attivata subito ma subito prima di partire, in modo da poter contare sul servizio già al proprio arrivo nel nuovo Paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.