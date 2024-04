Parti con una VPN per la tua prossima vacanza: ecco l'ultima maxi offerta di PrivateVPN

Insieme alla macchina fotografica, alla guida turistica e ai vestiti, prima di partire per la tua prossima vacanza dovresti aggiungere un altro tassello fondamentale: una VPN. L'acronimo inglese sta per rete virtuale privata, grazie alla quale puoi accedere in modo sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche come quelle degli aeroporti, ristoranti e hotel.

Si tratta di un servizio essenziale, a maggior ragione quando si è all'estero, con cui è possibile proteggere in maniera efficace i propri dati e i propri file (foto, video, appunti, ecc.). Tra le migliori VPN per rapporto qualità-prezzo ti segnaliamo PrivateVPN, in queste ultime ore protagonista di una super offerta: la sottoscrizione al piano di 12 mesi prevede 24 mesi extra al prezzo di 2,08 euro al mese, in virtù del maxi sconto dell'85%.

PrivateVPN: 3 anni di VPN a soli 2,08 euro al mese

L'utilizzo di una VPN in vacanza ti permette di collegarti in totale sicurezza alle reti Wi-Fi aperte a tutti, che sono tra le più pericolose perché vulnerabili ad attacchi informatici. Quando ad esempio arrivi in hotel, la rete Wi-Fi della struttura ricettiva nasconde potenziali insidie che sarebbe meglio neutralizzare subito.

Di quali rischi stiamo parlando? Ipotizziamo che sei in un hotel a Siviglia e intendi acquistare i biglietti per visitare Cattedrale e il Real Alcazar il giorno seguente. Per farlo, devi necessariamente condividere i dati della tua carta di credito, debito o prepagata: ecco, se non hai alcuna protezione attiva, qualsiasi cybercriminale potrebbe vedere i dati sensibili della tua carta, con tutte le conseguenze del caso.

Questo invece non succede con una VPN, che ha il vantaggio di criptare il traffico di rete e nascondere l'indirizzo IP da occhi indiscreti, rendendo la navigazione di ciascun utente completamente anonima.

Tra le migliori offerte del momento c'è quella che ha per protagonista PrivateVPN, in offerta a 2,08 euro al mese per 3 anni. La promozione è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.