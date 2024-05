Partecipa a reti di gioco private in tutta sicurezza con una VPN

L'esperienza di gaming a volte può essere frustrante. Capita infatti di dover fare i conti con attacchi DDoS che bloccano la connessione Internet, altre volte invece con pesanti limitazioni alla larghezza di banda, e il tutto va poi a ripercuotersi sulle possibilità di vittoria in una sfida online o sul piacere stesso del gioco.

Una soluzione tanto efficace quanto economica è rappresentata dalla VPN per il gaming: niente più attacchi DDoS, nessuna limitazione della larghezza di banda e protezione ai massimi livelli da eventuali hacker. Tra le migliori VPN segnaliamo Surfshark, in offerta in queste ore a 2,19 euro al mese per due anni grazie a un maxi sconto dell'86%.

Perché usare una VPN per il gaming

Un servizio di VPN per il gaming consente di partecipare a reti di gioco private in totale sicurezza. VPN è l'acronimo di virtual private network, letteralmente rete privata virtuale: si tratta di un servizio che nasconde il vero indirizzo IP, simulando contemporaneamente una connessione da un'altra posizione.

In questo modo ci si protegge non soltanto dagli attacchi DDoS, che necessitano per forza di cose della conoscenza dell'indirizzo IP, ma anche dalla limitazione della larghezza di banda operata dal proprio provider di servizi Internet, che basa la propria azione sul traffico in arrivo da un determinato IP (una volta che quest'ultimo è mascherato, l'ISP non può risalire al traffico web, di conseguenza non si hanno più rallentamenti dovuti a una limitazione di questo tipo).

Surfshark VPN è in offerta a partire da 2,19 euro al mese per due anni, con in più tre mesi extra in regalo. La promozione in corso include anche la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.