Panoramiche AI: Google estende funzionalità ​​a più di 100 paesi

La funzionalità Panoramiche AI di Google Ricrca offre una rapida panoramica di un argomento e fornisce link agli utenti per saperne di più. Big G ha introdotto per la prima volta la funzionalità AI Overviews tramite il programma Google Search Labs. Durante il Google I/O 2024, Google ha esteso la funzionalità AI Overviews a tutti gli utenti negli Stati Uniti. Ad agosto, Google ha esteso la funzionalità a Regno Unito, India, Giappone, Indonesia, Messico e Brasile. Sulla base del feedback positivo di miliardi di AI Overviews, Google sta ora estendendo la funzionalità a più di un miliardo di persone entro la fine dell'anno. Per raggiungere questo obiettivo, Google sta espandendo la disponibilità di AI Overviews in oltre 100 Paesi. Inoltre, Google sta espandendo il suo supporto linguistico per includere hindi, indonesiano, giapponese, portoghese e spagnolo. Con questo supporto linguistico esteso, gli utenti nelle regioni supportate riceveranno AI Overviews in queste lingue.

Panoramiche AI: le nuove migliorie introdotte per la funzionalità

Ad agosto, Google ha introdotto diversi nuovi miglioramenti alla funzionalità AI Overviews. Google Search ora visualizza i link a siti web pertinenti all'interno di Panoramiche AI. Gli utenti potranno infatti visualizzare un link a destra sul desktop e un un’icona dedicata nell'angolo in alto a destra sui dispositivi mobili. Google ha inoltre implementato link pertinenti che appaiono direttamente nel testo delle Panoramiche AI per aumentare il traffico verso i siti web di supporto. Big G ha recentemente aggiunto la possibilità per gli utenti di "salvare" una specifica AI Overview per riferimento futuro. Per accedere alle AI Overviews salvate, gli utenti possono toccare l'icona del profilo in Cerca e andare alla pagina Interessi. Inoltre, l’azienda di Mountain View ora offre una nuova opzione su alcune AI Overviews per semplificare facilmente il linguaggio con un singolo tocco o clic.

Google ha anche introdotto annunci in AI Overviews all'inizio di questo mese. Gli annunci vengono ora visualizzati per query selezionate per utenti di dispositivi mobili negli Stati Uniti. Con la sua continua espansione e i suoi miglioramenti, Panoramiche AI di Google sta diventando uno strumento sempre più utile per gli utenti che cercano informazioni rapide e complete su un'ampia gamma di argomenti. In un prossimo futuro il tool di Big G dovrebbe essere migliorato ulteriormente con nuove funzionalità.