Palermo-Manchester City: a che ora si gioca e dove vederla

La programmazione tv e streaming dell'amichevole del Renzo Barbera tra i padroni di casa rosanero e i Citizen di Pep Guardiola.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 ago 2025
Sabato 9 agosto, allo stadio Renzo Barbera, il Palermo affronterà in amichevole il Manchester City per l'Anglo-Palermitan Trophy, in occasione del 125° anniversario dalla fondazione del club rosanero. La storia dell'attuale Palermo Football Club ebbe inizio infatti il 1° novembre 1900, con il decisivo contributo della comunità inglese presente all'epoca in città, che battezzò la neonata società calcistica con il nome Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club.

Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN per gli abbonati, con il fischio d'inizio in programma alle ore 21:00. A questo proposito, ricordiamo che DAZN trasmetterà anche tutte le partite della stagione 2025-26 di Serie B, con il Palermo che si candida ad assoluto protagonista, forte anche dell'arrivo in panchina di un big come Pippo Inzaghi.

Per vedere tutta la Serie B su DAZN occorre iscriversi a uno dei seguenti piani:

  • piano DAZN Goal: 13,99 euro al mese scegliendo il piano annuale o 19,99 euro al mese scegliendo il piano mensile senza vincoli
  • piano DAZN Full: 34,99 euro al mese scegliendo il piano annuale o 44,99 euro al mese scegliendo il piano mensile senza vincoli
  • piano DAZN Family: 59,99 euro al mese scegliendo il piano annuale o 69,99 euro al mese scegliendo il piano mensile senza vincoli
Da quest'anno, inoltre, DAZN offrirà la possibilità di vedere una partita a settimana di Serie B senza costi, attraverso la modalità gratuita della piattaforma. Per accedere ai contenuti gratuiti di DAZN è sufficiente collegarsi al sito web dazn.com e completare la registrazione con un indirizzo e-mail valido.

Probabili formazioni Palermo-Manchester City

  • Palermo (3-4-2-1): Gomis; Ceccaroni, Peda, Diakite; Augello, Segre, Blin, Gyasi; Di Francesco, Brunori, Pohjanpalo.
  • Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Gvardiol, Akè, Dias, Nunes, Gundogan, Reijnders; Cherki, Foden, Silva; Haaland.

Appuntamento dunque per questo sabato, alle ore 21:00, con la diretta streaming dell'amichevole Palermo-Manchester City. Il match sarà visibile su DAZN per gli abbonati a DAZN Goal, DAZN Full o DAZN Family.

