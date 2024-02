Pagare l'assicurazione auto a rate è possibile: basta scegliere quella giusta

L'assicurazione auto può essere pagata anche a rate e non c'è bisogno di stratagemmi o trucchi particolari. Basta scegliere la compagnia giusta e richiedere il pagamento rateale del premio assicurativo, in modo da poter pagare il costo complessivo della polizza un mese alla volta e non tutto insieme.

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, la soluzione giusta viene proposta da Prima Assicurazioni, compagnia sempre più di riferimento per gli automobilisti italiani, che consente al contraente della polizza di poter pagare in 12 rate mensili invece che in un'unica soluzione, al momento dell'emissione della polizza stessa.

Per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno con Prima Assicurazioni basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata, inserendo la targa del veicolo (se disponibile) e i pochi dati richiesti. In pochi secondi, grazie a questo sistema, sarà possibile verificare il costo della polizza auto con Prima.

Assicurazione auto a rate con Prima: ecco come funziona

Il meccanismo per pagare l'assicurazione a rate con Prima è semplice. Il premio annuale viene suddiviso in 12 rate mensili. La prima rata viene pagata all'emissione e le altre a cadenza mensile. L'importo della rata viene saldato con carta di credito oppure utilizzando il proprio account PayPal. Tutto avviene in automatico e, soprattutto, senza alcun costo aggiuntivo.

Per verificare quanto costa l'assicurazione auto con Prima (si parte da 141 euro all'anno ma per un dato preciso è necessario calcolare un preventivo) basta premere sul box qui di sotto e inserire la targa del proprio veicolo e i pochi dati richiesti.

In pochi secondi, quindi, il sistema fornirà un preventivo completo e personalizzabile (è possibile aggiungere varie garanzie accessorie). A questo punto basterà procedere con l'attivazione online. Chi vuole pagare a rate la polizza potrà, semplicemente, attivare l'opzione per la rateizzazione, senza costi aggiuntivi.

