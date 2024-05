Tutti i vantaggi di Revolut Premium GRATIS per 3 mesi: ecco come fare

Tra le innovazioni finanziarie più interessanti degli ultimi anni c'è Revolut. Questa nota fintech ha conquistato sempre più utenti in tutto il mondo, grazie alla sua versatilità e ampia gamma di servizi offerti. Ora c'è un motivo in più per unirsi alla community Revolut: grazie alla promozione in corso, tutti i nuovi utenti hanno l'opportunità di ricevere 3 mesi di abbonamento Premium gratuiti.

Tanti vantaggi, anche per chi viaggia

Il piano Premium di Revolut offre tantissimi vantaggi pensati per soddisfare le esigenze di ogni utente. Ecco solo alcuni dei benefici principali che riceverai se deciderai di aderire alla promozione:

Assistenza prioritaria : hai accesso a un'assistenza clienti dedicata disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente tramite l'app;

: hai accesso a un'assistenza clienti dedicata disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente tramite l'app; Prelievi in contanti senza commissioni: puoi prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni aggiuntive;

senza commissioni: puoi prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni aggiuntive; Assicurazione di viaggio : goditi una copertura completa per emergenze mediche, bagagli smarriti e molto altro durante i tuoi viaggi;

: goditi una copertura completa per emergenze mediche, bagagli smarriti e molto altro durante i tuoi viaggi; Trading di azioni senza commissioni: hai diritto a 5 compravendite di azioni ed ETF al mese senza commissioni aggiuntive;

di azioni senza commissioni: hai diritto a 5 compravendite di azioni ed ETF al mese senza commissioni aggiuntive; Carta premium esclusiva e personalizzata;

esclusiva e personalizzata; Converti denaro in oltre 29 valute senza commissioni di cambio.

Revolut garantisce inoltre la sicurezza dei propri utenti, utilizzando tecnologie avanzate di protezione dalle frodi e fornendo assistenza clienti attiva 24/7 direttamente tramite l'app.

Riscattare l'offerta Revolut e ricevere 3 mesi di Premium gratuiti è semplicissimo: collegati alla pagina della promozione e compila il quadro inserendo il tuo numero di telefono per ricevere un link unico che ti consentirà di scaricare l'app. Dopodiché dovrai seguire le istruzioni per aprire un conto in pochi passaggi.

Durante la procedura di registrazione, esegui l'upgrade al piano Premium per ottenere 3 mesi gratuiti e tutti i vantaggi offerti. Tieni presente che i costi mensili dell'abbonamento, pari a 9,99 euro al mese, verranno applicati automaticamente dopo la fine del periodo gratuito.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione