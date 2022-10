Pagare con lo smartphone senza carta? Si può, con Satispay

Tutti conosciamo Google Pay e Apple Pay, ma si tratta di servizi limitati ai soli smartphone con NFC. L'alternativa è rappresentata da Satispay, una semplicissima applicazione che permette di pagare, scambiare denaro e risparmiare semplicemente scansionando un codice QR, senza che vi sia bisogno di portare con sé la carta.

Vantaggi e funzioni di Satispay

L'obiettivo di Satispay è, appunto, quello di permettere a chiunque di gestire le proprie finanze e pagare senza alcun intermediario e mettendo direttamente in contatto cliente ed esercente. Il funzionamento è molto semplice: all'interno dei negozi convenzionati è presente un talloncino con codice QR, che può essere scansionato con l'applicazione per pagare la spesa, in completa sicurezza. Satispay è accettata anche in numerosissimi negozi online, selezionandolo come metodo di pagamento al checkout.

Satispay include altre funzionalità interessanti. Tra queste la possibilità di scambiare denaro con altri utenti, acquistare ricariche telefoniche (disponibili una serie di operatori, anche virtuali come Fastweb e Very Mobile), pagare bollettini MAV/RAV, pagoPA e Bollo auto e moto. Il tutto comodamente dall'applicazione di Satispay.

Se sei interessato al cashback, sappi che con Satispay non dovrai rinunciarci - anzi. Ti basterà acquistare all'interno di uno dei negozi che offrono il servizio (più di 115 mila in tutta Italia) e dopo l'acquisto riceverai automaticamente il rimborso, sotto forma di disponibilità da spendere immediatamente per nuovi acquisti, scambi o per risparmi futuri.

Come registrarsi a Satispay

Sicurezza e semplicità hanno conquistato gli oltre 3 milioni di utenti che - tutt'oggi - usufruiscono del servizio. Iscriversi a Satispay è semplicissimo e per creare il tuo account bastano un documento d'identità, l'IBAN del tuo conto corrente e il tuo codice fiscale. Perché l'IBAN? A differenza del numero di carta di credito, infatti, non si tratta di un dato particolarmente sensibile ai fini della sicurezza e può essere tranquillamente utilizzato per effettuare pagamenti.

Il secondo passaggio richiede l'impostazione di un budget, ovvero l'importo minimo di cui vuoi disporre all'interno del tuo account Satispay settimanalmente. Ciò che depositi sarà sempre custodito all'interno di un conto segregato e sicuro, inaccessibile da altri all'infuori di te. Scarica l'applicazione per Android a questo link e quella per iOS a questo link per iniziare a pagare dove vuoi senza carta, utilizzando solamente il tuo smartphone.

