Pacchetto VPN Surfshark in offerta a partire da 1,99 euro al mese e 3 mesi gratis

I piani di due anni di Surfshark VPN sono in offerta. L'attuale promozione permette di ottenere l'intero pacchetto VPN a partire da un prezzo concorrenziale di 1,99 euro al mese, per effetto di un maxi sconto di inizio anno. Inoltre, l'iniziativa in corso prevede tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Velocità di connessione, semplicità d'uso e politica no log garantita sono tra i principali punti di forza di Surfhark, oggi una delle prime scelte in materia VPN per tanti utenti e addetti ai lavori.

Tutti i quattro piani di abbonamento Surfshark VPN includono il medesimo servizio di rete privata virtuale, dunque se la priorità è esclusivamente la VPN il piano Starter, quello più economico, andrà benissimo: al momento è in offerta a 1,99 euro al mese per due anni e garantisce anche il blocco degli annunci, degli attacchi malware e del tracciamento dei propri dati.

Il piano Starter+, la novità di questo 2026 in casa Surfshark, aggiunge le seguenti funzionalità: Protezione dei dati personali attraverso la creazione di un'identità alternativa, un motore di ricerca sicuro e senza pubblicità in grado di mostrare i soli risultati organici e il monitoraggio relativo a possibili truffe via e-mail.

Uno dei piani più richiesti di Surfshark è One: in aggiunta alle funzioni disponibili negli altri due piani include il monitoraggio del Dark Web, il blocco dei contenuti web e una potente protezione antivirus, e per potente si intende un antivirus in grado di proteggere i propri dispositivi e le webcam.

Infine il piano One+, quello più completo: a tutte le funzionalità menzionate qui sopra si possono sommare il mascheramento del telefono, lo strumento di rimozione dei dati personali dal web Incogni e fino a un milione di dollari di copertura per un eventuale furto di identità.

