Pacchetto Premium Plus di pCloud scontato del 33%: approfitta ora

Se cerchi un servizio di storage cloud sicuro, affidabile e conveniente, non puoi perderti l’offerta di pCloud. Il pacchetto Premium Plus ti offre 2 TB di spazio di archiviazione e 2 TB di traffico di link condivisi a un prezzo incredibile.

Solo per poco tempo, infatti, puoi attivare il pacchetto a 399 euro invece di 599 euro. Un risparmio del 33% che non capita spesso. Con pCloud puoi archiviare, condividere e riprodurre i tuoi file in modo semplice e veloce. Ecco perché dovresti approfittare di questa occasione.

I vantaggi del pacchetto Premium Plus di pCloud

pCloud è molto più di un semplice servizio di storage cloud. Ecco cosa puoi fare con il piano scontato:

Archiviare una grande quantità di foto, video, documenti e altri file.

Condividere i tuoi file con altri senza limiti di download.

Caricare file automaticamente da FTP, Dropbox, Google Drive e OneDrive usando la funzione di caricamento remoto.

Riprodurre i tuoi file multimediali direttamente dal tuo browser web.

Visualizzare in anteprima i tuoi file in modo più dettagliato, inclusi i file RAW e PSD .

. Accedere alle versioni precedenti dei tuoi file per un massimo di 30 giorni .

. Ricevere assistenza prioritaria dal team di supporto pCloud.

Come vedi, il pacchetto Premium Plus ti offre tutto quello che ti serve per gestire i tuoi file in modo sicuro e conveniente. Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata. Acquista ORA il piano a vita di pCloud e avrai 2 TB di spazio e 2 TB di traffico a soli 399 euro.

Ricorda che pCloud è uno dei migliori servizi di storage cloud sul mercato. Se la quantità di spazio non ti basta, puoi anche scegliere tra le altre soluzioni di pCloud. Clicca qui sotto e scopri quella che fa per te.

