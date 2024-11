Pacchetto completo Sky: Wifi, TV e Netflix a 37,80€ anziché 59,90€

Un'occasione da non perdere per gli amanti dell'intrattenimento che cercano anche una connessione ultra veloce (fibra ottica FTTH): sono gli ultimi giorni per approfittare dell'offerta Sky, che unisce il meglio di Sky TV e Netflix alla connessione Internet ultrarapida di Sky WiFi.

Fino al 10 novembre 2024, i nuovi clienti possono attivare il pacchetto completo (che include tutti e tre i servizi, ovvero Sky TV, Netflix e Sky Wifi) a soli 37,80 euro al mese per i primi 18 mesi, risparmiando significativamente rispetto al prezzo di listino di 59,90 euro al mese. Vediamo tutti i dettagli e i vantaggi di questa offerta.

Risparmia 20 euro combinando gli abbonamenti

L'offerta proposta da Sky combina due servizi: Sky Wifi, la fibra ultraveloce per navigare alla massima velocità disponibile a 20,90 euro al mese anziché 29,90 euro, e Intrattenimento Plus, che include i contenuti Sky TV + Netflix a 16,90 euro al mese anziché 30 euro mensili. Entrambi i prezzi promozionali sono validi per 18 mesi.

Per risparmiare, puoi optare per il pacchetto completo Sky Wifi + Sky TV e Netflix. Un'offerta integrata che, a 37,80 euro al mese anziché 59,90 euro al mese (per una durata di 18 mesi), ti permette di accedere a tutti i contenuti Intrattenimento Plus (serie TV, film e docuimentari offerti da Sky e da Netflix), alla velocità della fibra ottica FTTH.

Attivare l'offerta è semplice e veloce: puoi sottoscriverla online entro il 10 novembre. Il prezzo è davvero competitivo e ti permette di risparmiare significativamente combinando i due abbonamenti all'interno di una sola promozione, disponibile a 37,80 euro al mese per i primi 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.