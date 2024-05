Pacchetti di protezione Surfshark: gli sconti sono pazzeschi

Vuoi proteggere i tuoi dati senza finire al verde? Bene, allora parliamo dei pacchetti di protezione di Surfshark, che offrono sconti a dir poco surreali. Visto che siamo tutti connessi 24 ore su 24, la sicurezza informatica non è più un lusso riservato ai super nerd o agli esperti IT. È una necessità per tutti, dall'anziana che fa shopping online ai ragazzini che navigano su TikTok. Il classico antivirus, ci dispiace dirlo, è ormai obsoleto. Serve qualcosa di più robusto per difendersi dalle minacce online che ci assalgono ogni giorno.

Qui entra in gioco Surfshark. Questo nome sarà familiare agli addetti ai lavori del settore VPN. Ma anche tu, comune mortale, dovresti conoscerlo. Surfshark One e One+ sono davvero impressionanti. Non solo offrono una rete virtuale privata eccellente, ma includono anche un antivirus altrettanto valido e strumenti avanzati per la difesa della privacy. Adesso, apri bene le orecchie: con l’offerta attuale, risparmi fino all'83% sull'abbonamento biennale con prezzi che partono da 2,69 euro al mese.

Pacchetti di protezione: Surfshark One e One+ in offerta promozionale

Surfshark One e One+ coprono praticamente ogni aspetto della tua sicurezza digitale. La VPN vi offre una navigazione completamente anonima, nascondendo la tua attività online e posizione. Niente annunci pubblicitari invadenti, niente cookie che memorizzano ogni tua mossa.

Il piano One include anche il servizio Alternative ID, con cui gestire le iscrizioni online con un nuovo nome, una nuova data di nascita e un indirizzo di residenza valido. Stesso discorso per le email. La tua casella principale sarà finalmente al riparo da spam e marketing aggressivo.

E non è tutto: la protezione antivirus di Surfshark è attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Protegge pure la tua webcam, nel caso hai paura di essere spiato. Effettua anche la scansione dei programmi e file in fase di download, installazione e utilizzo.

Surfshark One+ ha in più il servizio Incogni, che rimuove i tuoi dati personali dai database aziendali. Questa funzione è a dir poco essenziale se stai annegando in una marea di chiamate ed email spam.

Quindi, butta via il tuo vecchio antivirus e dai il benvenuto a Surfshark con i suoi pacchetti di protezione. Mica vorrai continuare a lanciarti nel web senza paracadute, no?

