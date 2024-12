Outlook: Microsoft conferma bug di avvio su Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 ha un elenco piuttosto corposo di bug noti e problemi confermati. Una delle ultime aggiunte riguarda i clienti con Outlook e Google Workspace Sync installati. Microsoft ha infatti confermato che Outlook potrebbe non avviarsi dopo l'installazione di Windows 11 24H2. Come riportato in una pagina di supporto dedicata: "Dopo aver installato Windows 11 versione 24H2, potrebbero verificarsi problemi durante l'avvio di Microsoft Outlook se si usa Google Workspace Sync. Si potrebbe notare che Microsoft Outlook non viene avviato e non è possibile disinstallare o reinstallare Google Workspace Sync. Risultante da questo problema si osserverà un errore che inizia con ‘Non è possibile avviare Microsoft Outlook. Impossibile aprire la finestra di Outlook. Impossibile aprire il set di cartelle. Si è verificato un errore imprevisto. MAPI non è stato in grado di caricare il servizio informazioni’".

L’altro problema grave è che il sistema operativo non permetterà di disinstallare o reinstallare il client Google Workspace Sync. Come di consueto in scenari come questo, Microsoft ha applicato un "blocco di compatibilità", impedendo ai clienti interessati di aggiornare a Windows 11 versione 24H2.

Outlook: come correggere il bug di Windows 11 24H2

Fortunatamente, gli utenti possono risolvere il problema aggiornando alla versione più recente di Google Workspace Sync. Basta installare la versione 4.3.68.0 e successive prima di tentare di aggiornare il sistema Windows 11 24H2. A coloro che eseguono l'aggiornamento con l'app Media Creation Tool verrà richiesto di eseguire un'azione durante il processo di installazione. Bisogna anche tenere presente che potrebbero volerci fino a 48 ore prima che il blocco degli aggiornamenti venga rimosso dal sistema. Microsoft afferma che coloro che non riescono ad aggiornare dopo aver installato l'ultima versione di Google Workspace devono contattare il supporto ufficiale di Google. Inoltre, è bene sapere che tale problema riguarda solo le versioni client di Windows 11 24H2. Outlook invece dovrebbe funzionare senza problemi con Google Workspace Sync nelle versioni precedenti.