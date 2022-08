Outlook va in crash, MS suggerisce un workaround

Arriva direttamente da Microsoft una nota a conferma dell'esistenza di un problema che interessa il client desktop di Outlook. Si tratta di un'anomalia segnalata da un numero non indifferente di utenti, che provoca il crash istantaneo del software o, in alcuni casi, la sua immediata chiusura a seguito dell'avvio. Il risultato è, inevitabilmente, l'impossibilità di accedere alla casella di posta elettronica. Al momento non è disponibile una patch correttiva. Chi si trova suo malgrado a dover fare i conti con il grattacapo può temporaneamente ricorrere a un workaround suggerito dallo stesso gruppo di Redmond.

Microsoft conferma i crash di Outlook

Stando a quanto comunicato, la causa è da ricercare in un valore non corretto attribuito alla stringa EmailAddress rintracciabile nel Registro di Sistema, all'indirizzo Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities . Il team al lavoro sul software sta conducendo le indagini di rito e, per ora, non sa fornire alcuna spiegazione sul perché si verifichi. Eventuali aggiornamenti saranno forniti all'interno della pagina dedicata nel supporto ufficiale, che invitiamo gli interessati a tenere sottocchio.

Come scritto in apertura, lo sviluppatore ha elaborato un workaround (anzi, più di uno) utile per aggirare l'ostacolo in attesa che un fix risolutivo sia pronto per la distribuzione. Ecco quali sono gli step da seguire, ai più fortunati sarà sufficiente il primo.

Disconnettersi da Office per poi accedere nuovamente e ripopolare così in modo corretto le impostazioni nel Registro di Sistema; se il problema persiste, disabilitare la diagnostica di supporto ( [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General]

"DisableSupportDiagnostics"=dword:00000001 ); ancora, è possibile tentare di impostare manualmente l'indirizzo email associato all'identità dell'utente che sperimenta il malfunzionamento, all'interno del Registro di Sistema al percorso indicato in precedenza.

Una decina di giorni fa abbiamo segnalato su queste pagine la presenza di un altro intoppo che affligge Outlook, quello relativo all'apertura di messaggi contenenti tabelle complesse. Tutti i dettagli sono consultabili nell'articolo dedicato.