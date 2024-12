Outerbase Studio: gestire database da browser

Outerbase Studio è un'interfaccia grafica leggera per la gestione di database SQL, accessibile direttamente da un comune browser. Pensata per semplificare la gestione delle basi di dati, supporta la connessione a diverse soluzioni relazionali come per esempio PostgreSQL, MySQL e SQLite.

L'obiettivo principale di Outerbase Studio è quello di fornire agli sviluppatori e agli amministratori di database uno strumento intuitivo con cui interagire con i propri database senza la necessità di installare applicazioni aggiuntive. Trattandosi di un GUI tool basato sul web, consente l'accesso da qualsiasi dispositivo con un browser compatibile. In questo modo semplifica le operazioni più frequenti come l'esecuzione delle query, la visualizzazione e la modifica dei dati nonché la gestione delle strutture delle tabelle.

Caratteristiche di Outerbase Studio

Scritto principalmente in TypeScript, il progetto è open source e viene rilasciato sotto licenza AGPL-3.0. Il codice sorgente è disponibile nel repository dedicato su GitHub. Chiunque ha la possibilità di contribuire al suo sviluppo o di adattarlo alle proprie esigenze.

Outerbase Studio offre una GUI con funzionalità che includono innanzitutto il supporto per l'esecuzione di query SQL. Con la possibilità di scrivere ed eseguire comandi SQL direttamente dall'interfaccia. La visualizzazione dei risultati viene proposta tramite una presentazione dei dati in formato tabellare per facilitarne la lettura e l'analisi.

Per quanto riguarda la modifica dei dati si ha la possibilità di inserire, aggiornare o eliminare record direttamente dall'applicazione. Sono poi disponibili strumenti per creare, modificare o eliminare tabelle e campi.

Desktop App per Windows e macOS

L'architettura basata su tecnologie per il web di Outerbase Studio dovrebbe garantire aggiornamenti e miglioramenti continui, senza richiedere degli interventi manuali da parte dell'utente. Inoltre, la compatibilità con più tipi di database lo rende una soluzione adatta allo sviluppo in ambienti di sviluppo eterogenei.

Il GUI tool è disponibile anche sotto forma di applicazione Desktop per Windows e macOS basata su Electron. Essa include gli strumenti essenziali per la gestione dei dati compresi un Query Editor, un Data Editor, un Connection Manager e uno Schema Editor.