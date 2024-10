Ottobre 2024 su Apple TV+: le serie da non perdere

Apple TV+ offre un catalogo sempre più ricco di serie originali di alta qualità, pronte a soddisfare tutti i gusti. Dalla commedia al thriller, dal dramma all'azione, ecco alcune delle serie imperdibili di ottobre che meritano di essere aggiunte alla tua lista.

Home Before Dark: Ispirata alla storia vera di una giovane giornalista, segue le indagini di Hilde su un caso di omicidio nella cittadina di Selinsgrove. Suspense e dramma si uniscono in questa serie misteriosa, ora alla sua terza stagione.

High Desert: Una dark comedy con Patricia Arquette nei panni di Peggy, una donna che, dopo un periodo difficile, decide di diventare investigatrice privata. Una serie divertente e pungente, con 8 episodi.

Slow Horses: Gary Oldman guida un cast di spie "fallite" in questa serie di spionaggio, ambientata in un’unità periferica dell’intelligence britannica. Intrighi e humor si mescolano in una narrazione coinvolgente.

Silo: Una storia distopica ambientata in un futuro post-apocalittico, dove i sopravvissuti vivono in un silo sotterraneo. Juliette, interpretata da Rebecca Ferguson, cerca risposte sul mondo esterno. Ideale per gli amanti della fantascienza.

Nettare degli Dei: Camille, una giovane enologa, si ritrova in Giappone a risolvere un mistero legato all’eredità del padre. Una serie che unisce drammi familiari e cultura del vino, perfetta per chi cerca una storia appassionante e intensa.

Mythic Quest: Raven’s Banquet: Una commedia ambientata nel mondo dei videogiochi, tra le dinamiche di un team di sviluppatori. Con tre stagioni e una quarta in arrivo, è perfetta per chi cerca un mix di umorismo e riflessioni sul lavoro creativo.

Città in Fiamme: Un thriller che inizia con l'omicidio di una studentessa a Central Park e si sviluppa tra misteri e segreti. Con 8 episodi, è perfetta per gli amanti delle storie ricche di tensione.

Platonic: Rose Byrne e Seth Rogen esplorano le complessità dell’amicizia tra uomo e donna in questa serie di 10 episodi, dove il loro rapporto evolve in modi inaspettati.

