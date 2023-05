OTTIMO PREZZO su Amazon per cuffie Bluetooth

Ad oggi un paio di cuffie senza fili serve a tutti nella quotidianità, ma è necessario affidarsi ai prodotti giusti. Il suono deve essere forte e chiaro e questo te lo può assicurare solo un prodotto di alta qualità. Noi ne abbiamo scovato un per te davvero fantastico per le caratteristiche e anche per il prezzo. Oggi su Amazon puoi acquistare delle ottime cuffie Bluetooth usufruendo del coupon sconto del 20%.

Flaggando la casella del coupon le cuffie saranno tue a soli 15,99 euro. Davvero un prezzo incredibile che non puoi proprio farti scappare.

Cuffie Bluetooth: un piccolo prezzo per una grande esperienza di suono

Queste cuffie sono dotate di un chip Bluetooth 5.3 e di una tecnologia a bassa latenza che ti consente di immergerti completamente in giochi, video e tutto ciò che stai ascoltando. Inoltre ha una maggiore velocità di trasmissione, minore latenza e minore consumo energetico durante la trasmissione dei dati. Ti consente di godere di una connessione stabile sempre mentre ascolti musica e fai chiamate.

Gli auricolari Bluetooth in sconto utilizzano driver avanzati rivestiti in titanio, offrono un fantastico suono coinvolgente con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. Si tratta di cuffie con altoparlanti dinamici da 13 mm offrono chiarezza sbalorditiva e suono ad alta risoluzione, permettendoti di apprezzare tutti i dettagli della tua musica. Mini custodia di ricarica, facile da trasportare. Le cuffie Bluetooth possono riprodurre musica per 6 ore con una singola carica e la custodia di ricarica può caricarle completamente 5 volte. Fino a 36 ore di uso continuo, quindi non devi preoccuparti. La scatola di ricarica adotta l'interfaccia USB-C, la velocità di ricarica è elevata e può essere caricata completamente in 1 ora.

L'accoppiamento avviene in un solo passaggio. Ti basta estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e si collegheranno automaticamente al telefono. La resistenza all'acqua IPX7 le rende poi ideali anche se ti alleni all'aperto. Gli auricolari Bluetooth dal design ergonomico si adattano alle tue orecchie per garantire una vestibilità comoda e sicura. Supporta il tocco per riprodurre/mettere in pausa/cambiare musica, regolare il volume, rispondere/rifiutare chiamate, accendere/spegnere, attivare l'assistente vocale.

Prendile ora e grazie al coupon sconto le paghi solamente 15,99 euro.

