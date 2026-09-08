Blocca il prezzo di luce e gas con Engie: l'offerta scade domani

Tutelarsi con un'offerta a prezzo fisso prima che i prezzi salgano ancora è il modo migliore per garantirsi un inverno tranquillo dal punto di vista delle bollette. Hai tempo fino a domani 9 settembre 2026 per attivare il piano tariffario di Engie Energia chiamato PuntoFisso 12 mesi, che ti permette di fatto di bloccare il prezzo della materia prima per luce e/o gas per un anno intero.

Per quanto riguarda la fornitura della luce, l'offerta prevede un corrispettivo annuo fisso di commercializzazione pari a 72 euro e un costo per il consumo bloccato a a 0,1409 €/kWh, con le perdite di rete già incluse. Per il gas, invece, il corrispettivo fisso annuale è di 84 euro, mentre il costo della materia prima sarà bloccato a 0,69 €/Smc.

Ideale per proteggersi dalle variazioni del mercato in un contesto energetico sempre più incerto, con questo piano insomma metti al sicuro il prezzo per 12 mesi per non pensare e non temere più gli aumenti, garantendoti la massima stabilità nella gestione delle spese sapendo in anticipo quanto pagherai al kWh o allo Smc e pianificare il budget familiare. Un piano che ti mette sul piatto una soluzione semplice, chiara e priva di meccanismi variabili o indicizzazioni, con una fornitura di energia 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi.

Engie precisa comunque che in bolletta saranno presenti altri costi indipendenti da qualsiasi operatore, ovvero il dispacciamento (previsto solo per la Luce), la tariffa per l'uso della rete e gli oneri generali di sistema applicati per legge sia su Luce che su Gas. Al termine del periodo preso in considerazione, tre mesi prima della scadenza riceverai una proposta di rinnovo a nuove condizioni aggiornate, con la possibilità comunque di disdire senza pagare penali.

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