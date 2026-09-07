Octopus, le nuove tariffe luce e gas valide fino a martedì 8 settembre

Le persone che hanno avuto una brutta sorpresa durante la lettura dell’ultima bolletta luce e gas in piena estate possono valutare il cambio di fornitura e, soprattutto, il blocco del costo della materia prima, elemento questo quantomai importante alla luce della situazione internazionale. Un’idea da considerare può essere l’offerta a prezzo fisso di Octopus, le cui nuove tariffe sono in scadenza nella giornata di martedì 8 settembre.

Oltre a offrire due delle tariffe luce e gas più concorrenziali oggi disponibili sul mercato, Octopus trasmette affidabilità e trasparenza grazie all’assenza di costi nascosti e alla semplicità di lettura della bolletta.

Di seguito le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12M luce e gas valide fino al giorno 8 settembre.

Luce (tariffa monoraria)

0,1694 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per il primo anno

: costo della materia prima Luce bloccato per il primo anno 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione della luce

Gas

0,734 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per il primo anno

: costo della materia prima Gas bloccato per il primo anno 7 euro euro: costo relativo alla quota di commercializzazione del gas

Al termine dei primi dodici mesi, gli utenti Octopus possono richiedere di nuovo la tariffa più bassa tra Flex e Fissa, così da poter estendere la convenienza della fornitura anche dopo la fine della promozione. Non si tratta di un elemento banale, dal momento che nove fornitori su dieci applicano un prezzo più alto subito dopo il termine del periodo promozionale (come da contratto, peraltro).

E sempre a proposito di trasparenza, Octopus chiarisce anche i costi indipendenti che vanno a completare l’importo finale in bolletta, ossia il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le imposte.

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