Kena Mobile offre 150 Giga in 5G al prezzo di 4,99 euro al mese

Fino al 22 settembre i clienti Iliad, PosteMobile e Coop che richiedono la portabilità del proprio numero in Kena Mobile possono attivare l’offerta 4,99 150 GB TOP 5G, che include 150 Giga in 5G su rete TIM a 4,99 euro al mese. Inclusi vi sono anche minuti illimitati e 200 SMS al mese.

L’attivazione dell’offerta, della SIM e la consegna di quest’ultima sono gratuite. A tutto ciò poi si aggiungono fino a 7,5 Giga per navigare nei Paesi che appartengono all’Unione europea, dove è possibile chiamare, inviare SMS e navigare in Internet.

Sono diversi i motivi per cui l’offerta di Kena Mobile è invitante per gli utenti italiani, in primis la qualità della rete TIM, che offre una copertura del 99% della popolazione e la possibilità di navigare fino a 250 Mbp in 5G.

Inoltre l’attivazione dell’offerta avviene in pochi minuti, dal momento che è possibile completare la propria identificazione tramite Spid o CIE (Carta d’identità elettronica), senza necessariamente passare per il negozio fisico o videochiamate.

A proposito di velocità di attivazione, i tempi si riducono ulteriormente se la scelta ricade sulla più moderna eSIM, la scheda SIM virtuale che non richiede la consegna a casa ma viene inviata tramite QR Code all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione.

C’è poi un’app di livello, quella ufficiale Kena, che aiuta a gestire il proprio conto a 360 gradi, sia per verificare e ricaricare il credito sia per gestire magari più linee attive. Rimane poi valida la funzione Restart, con cui si può anticipare il rinnovo dei contenuti dell’offerta.

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