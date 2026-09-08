eSIM Airalo, fino al 15% di sconto anche nel mese di settembre

I piani eSIM per l’estero di Airalo sono tra i più convenienti sul mercato, se poi a ciò aggiungiamo anche l’attuale promozione che permette di ottenere fino al 15% di sconto in carrello, il rapporto qualità-prezzo diventa notevole. Per beneficiare dell’extra sconto è sufficiente inserire il codice promozionale ESIMTECH15, valido per tutti i nuovi clienti, mentre se si è già usufruito in passato di una eSIM Airalo è disponibile il codice ESIMTECH10, che dà diritto a un extra sconto del 10% in carrello.

Airalo offre una copertura locale, regionale e globale per più di duecento luoghi, dando la possibilità alle persone di scegliere pacchetti flessibili, incluse le opzioni con dati senza limiti. Inoltre, l’app omonima è disponibile in 53 diverse lingue e in più valute, mentre per l’installazione e la configurazione sono sufficienti pochi minuti grazie a una procedura semplificata.

Ipotizziamo una vacanza negli Stati Uniti nel mese di settembre, magari un viaggio nei Parchi dell’Ovest o un soggiorno di una settimana a New York e dintorni. Di seguito tutti i prezzi dei piani eSIM per gli USA di Airalo.

Dati illimitati

3 giorni a 10,50 euro

5 giorni a 16 euro

7 giorni a 22,50 euro

10 giorni a 30,50 euro

15 giorni a 41 euro

30 giorni a 60,50 euro

Dati standard

3 giorni

4 euro per 1 Giga

8 euro per 3 Giga

7 giorni

8 euro per 3 Giga

11,50 euro per 5 Giga

19,50 euro per 10 Giga

15 giorni

12 euro per 5 Giga

20 euro per 10 Giga

32 euro per 20 Giga

30 giorni

12 euro per 5 Giga

20 euro per 10 Giga

32,50 euro per 20 Giga

37,50 euro per 50 Giga

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