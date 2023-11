Ottieni una protezione online completa con 1 anno di Avast Ultimate a soli 20€ (-66%)

Le persone che hanno a cuore la loro privacy digitale dovrebbero prendere in seria considerazione l'acquisto di un tool all-in-one per una protezione completa online. Come quello proposto da Avast Ultimate, che combina insieme il pacchetto Avast Premium Security Antivirus, il servizio Avast SecureLine VPN e Avast Cleanup, oggi in offerta speciale a 20,27€ in occasione delle ultime ore del Black Friday Amazon. Ecco il link allo sconto del 66% su amazon.it.

Avast Ultimate è uno dei migliori prodotti completi per la sicurezza online. Facile da usare, è compatibile con tutte le principali piattaforme in uso, garantendo una protezione completa su un massimo di 10 dispositivi con un singolo account.

Protezione online completa con 12 mesi di Avast Ultimate in sconto del 66% su Amazon (Black Friday)

Il Black Friday non è ancora finito in casa Amazon. Una delle offerte più interessanti di queste ultime ore è lo sconto del 66% sulla soluzione Avast Ultimate che mette insieme antivirus e VPN ad appena 20€ per i primi 12 mesi.

Con questo pacchetto si ottiene una difesa affidabile contro ransomware, malware e virus. In aggiunta a ciò, un ulteriore livello di protezione è garantita dall'unione dei servizi VPN e Avast Cleanup Premium.

Un ulteriore punto di forza della soluzione all-in-one di Avast è la protezione di password e altri dati personali. Tra questi sottolineiamo webcam, foto e file importanti di lavoro, al sicuro grazie al lavoro svolto in maniera egregia dal software.

Infine, è possibile beneficiare di una casella di posta elettronica e pulita. In che modo? Con il blocco delle email di spam e delle pericolose email di phishing.

Puoi attivare 1 anno di Avast Ultimate in sconto del 66% su questa pagina, risparmiando così 40€ sul prezzo consigliato di 59,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.