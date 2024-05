Ottieni un Samsung Galaxy A25 in omaggio grazie a SelfyConto

Di recente Banca Mediolanum ha lanciato una nuova operazione a premi che ha per protagonista il conto corrente online SelfyConto: i nuovi clienti che apriranno SelfyConto entro il 31 maggio, accreditando lo stipendio o la pensione entro il prossimo 7 settembre, riceveranno in regalo il nuovo Samsung Galaxy A25, il cui valore è superiore ai 300 euro. Se non si vuole il telefono del colosso coreano, si può scegliere un altro premio tra la Xbox Series S, un monitor Samsung da 27 pollici, gli auricolari AirPods di Apple, uno smartwatch di Garmin per l'attività fisica e un Buono Regalo Amazon da 150 euro.

Come ottenere un Samsung Galaxy A25 in omaggio grazie al conto online SelfyConto

Per ottenere in regalo un Samsung Galaxy A25, o uno degli altri cinque premi previsti dal regolamento dell'iniziativa di Banca Mediolanum, occorre aprire il conto online SelfyConto entro il 31 maggio e perfezionare il contratto con la banca entro il 7 giugno. In seguito si deve procedere all'accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo conto entro il 7 settembre, oppure spendere un importo pari o superiore a 500 euro per tre mesi consecutivi.

SelfyConto è uno dei migliori conti online oggi disponibili sul mercato. Uno dei suoi principali punti di forza è il canone a zero per il primo anno e fino ai trent'anni per tutti gli under 30. Sono gratis anche i prelievi in Italia e nel resto dell'Unione europea (senza limiti), le operazioni bancarie come il pagamento di bollettini, MAV, RAV e ricariche telefoniche, e la carta di debito appartenente al circuito di pagamento Mastercard, così da poterla usare anche all'estero senza difficoltà.

Puoi aderire all'offerta su SelfyConto tramite questa pagina di Banca Mediolanum. Hai tempo fino al prossimo 31 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.