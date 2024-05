Ottieni un prestito personale online fino a 75.000 euro con Prexta

Se le tue finanze non ti permettono di affrontare una spesa imprevista, la soluzione migliore è richiedere un prestito personale online. La procedura in genere è veloce, l'importo del finanziamento più che soddisfacente, così come le rate per la restituzione.

In Italia una delle migliori società specializzate in questo tipo di prestiti è Prexta, appartenente al gruppo Banca Mediolanum. Al momento offre tre formule: One, Top e Compact. Per richiedere un preventivo è sufficiente compilare un semplice modulo disponibile sul sito prexta.it.

Come richiedere un prestito personale online con Prexta

La richiesta di un prestito personale Prexta va presentata online sul sito ufficiale. Come già accennato, è possibile scegliere fra Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact.

Prexta One è il prestito personale per chi deve fronteggiare una spesa contenuta, che il più delle volte ricade nella sfera familiare. L'importo finanziabile va da un minimo di 3.000 a un massimo di 30.000 euro, con rate da 12 a 120 mesi.

Se si ha bisogno di ottenere un prestito fino a 75.000 euro, magari per avviare un nuovo progetto o l'acquisto di una seconda casa, la soluzione è Prexta Top. Con questa tipologia di prestito si possono richiedere dai 30.000 ai 75.000 euro.

Infine c'è Prexta Compact, il prestito pensato per consolidare i propri debiti. L'importo richiedibile in questo caso va dai 3.000 ai 75.000 euro, con la possibilità di restituirlo entro 120 mesi.

Una volta che hai scelto il tipo di prestito che più si addice alle tue esigenze, clicca sul pulsante Richiedi un finanziamento e completa il modulo che compare dopo pochi istanti. Per agevolarti il compito, collegati su questa pagina di Prexta dedicata ai tre prestiti personali online appena descritti.

