Ottieni tutto il gusto del fritto ma senza grassi: la friggitrice ad aria Cecotec ad un PREZZACCIO su Amazon

La friggitrice ad aria della Cecotec rivoluziona il modo di cucinare, consentendo di preparare piatti deliziosi con un solo cucchiaio di olio per risultati più sani. Con un ampio recipiente da 5,5 litri, offre una generosa zona di cottura che permette di preparare grandi quantità di alimenti in una sola volta, ideale per famiglie numerose o per ospitare cene.

Dotata di una potenza massima di 1700 W, questa friggitrice assicura una cottura rapida e uniforme per tutti i piatti. La sua confezione include anche una serie di accessori in silicone che aprono le porte a infinite ricette creative.

Grazie al termostato regolabile da 80°C a 200°C, è possibile controllare con precisione la temperatura di cottura per ottenere risultati perfetti ogni volta. Il suo design elegante con rifiniture in acciaio inossidabile non solo conferisce resistenza e durata, ma aggiunge anche un tocco di raffinatezza alla cucina. Con un pannello di controllo touch multifunzione, questa friggitrice offre 8 modalità predefinite che stabiliscono automaticamente tempi e temperature per cucinare una vasta gamma di alimenti.

Inoltre, il tempo di cottura è configurabile da 0 a 60 minuti, mentre la protezione contro il surriscaldamento assicura la sicurezza durante l'uso. Una spia di funzionamento fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato della friggitrice, mentre la base antiscivolo garantisce stabilità durante il suo funzionamento.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 28% sulla friggitrice ad aria Cecotec che viene venduta al prezzo totale d'acquisto di 57,90€.