Ottieni fino a 6 mesi gratis di Apple Music quest'estate

Apple Music è il servizio streaming musicale di proprietà della casa di Cupertino, presente di default su tutti i suoi dispositivi. Considerata la diffusione dei dispositivi Apple, è una delle piattaforme più diffuse e popolari tra gli utenti appassionati di musica.

Quanto costa? Il piano Individuale ha un prezzo di 10,99 euro al mese. Volendo, però, è possibile ottenere un periodo di prova gratuita fino a 6 mesi con l'acquisto di un dispositivo a scelta tra iPhone, AirPods, HomePod o Beats. Inoltre, si può usufruire di un mese gratuito iscrivendosi per la prima volta al servizio o sottoscrivendo l'abbonamento Apple One.

Come riscattare fino a 6 mesi gratis di Apple Music

Per riscattare fino a 6 mesi gratis di Apple Music occorre acquistare un iPhone, un paio di auricolari AirPods, uno smart speaker HomePod o un prodotto Beats idoneo. Dopodiché bisogna effettuare l'accesso al proprio ID Apple, aprire l'app Apple Music e premere sulla voce Ottieni 6 mesi gratis.

Ecco l'elenco dei dispositivi idonei al riscatto della prova gratuita di 6 mesi:

Tutti i modelli di iPhone.

Gli auricolari AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Pro e gli AirPods Max.

HomePod tradizionale e HomePod mini

Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro.

Il servizio streaming musicale Apple Music offre l'ascolto di oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità, con la possibilità di ascoltare la propria musica preferita su qualunque dispositivo, anche offline. In più garantisce funzionalità esclusive come l'audio spaziale o Apple Music Sing, attraverso cui è possibile seguire il testo della canzone in tempo reale.

Puoi riscattare la tua offerta su questa pagina dedicata di Apple Music.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.