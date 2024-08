Ottieni Apple Music gratis per 6 mesi con uno di questi dispositivi

Più di 100 milioni di brani in catalogo, oltre 30 mila playlist di tutti i generi, assenza totale di pubblicità e possibilità di ascoltare la musica offline su qualunque tipo di dispositivo: questi i principali vantaggi di Apple Music, il servizio streaming musicale della casa di Cupertino, tra i più amati nel mondo.

A questo proposito, segnaliamo la possibilità di ottenere Apple Music gratis per 6 mesi se acquisti un iPhone, degli auricolari AirPods, un HomePod, o uno dei prodotti Beats idonei. L'offerta è riscattabile entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo su questa pagina dedicata.

Come ottenere Apple Music gratis per 6 mesi

I dispositivi idonei all'offerta legata ad Apple Music e alla prova gratuita della durata di sei mesi sono:

AirPods Pro

AirPods di seconda e terza generazione

AirPods Max

Beats Studio Buds, Powerbeats,Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro

HomePod & HomePod mini

iPhone

Affinché siano compatibili, è inoltre indispensabile che ciascun dispositivo possa essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo disponibile. Un discorso che vale in particolare per gli iPhone, dato che non vi è alcuna limitazione relativa ai modelli.

Ipotizzando che tu abbia preso un nuovo iPhone, ecco la procedura da seguire per riscattare l'offerta:

accendi il nuovo iPhone ed effettua l'accesso al tuo ID Apple;

apri l'app Apple Music, presente di default nel telefono;

attendi che compaia il banner con l'offerta, in caso contrario vai nella sezione Home oppure verifica che il dispositivo sia

aggiornato all'ultima versione del sistema operativo in uso;

premi su "Ottieni 6 mesi gratis" per avviare il periodo di prova gratuito della durata di 6 mesi.

È tutto: se rispetti i requisiti descritti qui sopra, puoi riscattare la tua offerta tramite questa pagina dedicata di Apple Music.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.