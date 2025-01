Ottieni 1 mese di Apple Music gratis iscrivendoti la prima volta

Apple Music, il servizio streaming musicale di Apple con oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità, offre 1 mese gratis per i nuovi abbonamenti. Al termine del periodo di prova l'abbonamento passa a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo.

Un mese gratis è offerto anche se si sottoscrive Apple One, l'abbonamento che oltre ad Apple Music include altri quattro servizi Apple in un unico pacchetto. Lo stesso discorso vale per gli studenti, che hanno l'ulteriore vantaggio di poter accedere all'intero catalogo di Apple TV+ senza ulteriori costi.

La prova gratuita di Apple Music è selezionabile tramite questa pagina del sito ufficiale Apple.

Come ottenere 1 mese di Apple Music gratis

Per riscattare 1 mese di Apple Music gratis occorre abbonarsi per la prima volta al servizio streaming musicale di Apple o sottoscrivere l'abbonamento Apple One. In alternativa, si può ascoltare un mese di musica a costo zero se si è studenti, guadagnando inoltre l'accesso al catalogo di Apple TV+, il servizio streaming della casa di Cupertino con film e serie tv di alta qualità.

Rimane poi l'opportunità di ricevere 3 mesi gratis di Apple Music. Per riuscirci, occorre acquistare un dispositivo idoneo: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Max, AirPods, AirPods Pro, HomePod e HomePod mini, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Beats Flex).

Il catalogo del servizio streaming musicale contiene più di 100 milioni di canzoni. Tra le caratteristiche principali si annoverano l'audio spaziale e la definizione lossless, per un'esperienza di ascolto superiore rispetto agli altri servizi concorrenti.

Per beneficiare di un mese gratis di Apple Music è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Apple e iscriversi per la prima volta al servizio.

