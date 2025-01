Ottieni 1 GB di cloud storage gratuiti e fino a 10 TB a vita

Sempre più spesso ci ritroviamo nella situazione di dover eliminare immagini, video, documenti o file personali dalla memoria interna dei nostri device (smartphone, tablet, PC e console) perché lo spazio a disposizione è esaurito. Con il passare del tempo i file che salviamo aumentano e dover decidere quale contenuto sacrificare per lasciare spazio a quelli nuovi non è solo triste, ma a volte anche impossibile. Le alternative proposte dai popolari servizi di cloud storage sono valide, ma con il problema di avere costi fissi particolarmente pesanti. La soluzione è quella di orientarsi verso un servizio di cloud storage a vita. InternXT ha in sconto i suoi piani con accesso a vita.

Fino a 10 TB a vita in sconto dell’80%

I piani InternXT con accesso a vita includono la condivisione crittografata di file e cartelle, la condivisione dei file protetta da password, l’accesso all’archivio da qualsiasi dispositivo, la possibilità di caricare file fino a 20 GB, l’autenticazione a due fattori (2FA), il supporto premium per i clienti e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Iscrivendosi a InternXT si ottiene subito 1 GB di spazio in cloud e poi si può scegliere tra i piani individuali, quelli business e quelli a vita. Proprio questi ultimi, anche considerando lo sconto dell’80% ancora disponibile, si rivelano tra i più interessanti mettendo a disposizione 2 TB, 5 TB o 10 TB di spazio in cloud da utilizzare per il proprio archivio personale.

Con un solo pagamento si avrà accesso per sempre a un cloud storage sicuro e capiente nel quale conservare le foto, i video, i brani musicali, i progetti di lavoro, i documenti, i giochi e tutto il proprio archivio personale potendovi accedere in totale sicurezza in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Ancora per pochi giorni è possibile partecipare alla lotteria di Natale di InternXT con la quale provare a vincere fino a 10 TB di spazio di archiviazione gratuito.

