Oro con NuggetRush: fenomeno di prevendita, meglio di SHIB e DOGE

L'attività delle whale su Shiba Inu è aumentata, scatenando le aspettative di un'impennata dei prezzi. La community di Dogecoin (DOGE) spera in una sua maggiore adozione nell'e-commerce.

Nonostante ciò, la maggior parte dell'attenzione del mercato è rivolta a NuggetRush (NUGX), un gioco minerario che offre ricompense in oro e la possibilità di staking di NFT. Il token del progetto è cresciuto del 100%. Ma si tratta della migliore ICO in cui investire nel settore dei giochi? Discutiamone.

I token di gioco non riescono ad eguagliare la crescita del 100% della prevendita di NuggetRush

Gli investitori che hanno seguito i recenti sviluppi dell'industria del gioco sono rimasti sorpresi dall'incredibile prestazione di NuggetRush (NUGX) in fase di prevendita. NuggetRush è un gioco di estrazione mineraria basato su Ethereum con un concetto unico nel settore dei giochi. Si tratta di un gioco di estrazione mineraria progettato per affascinare gli appassionati di P2E, offrendo al contempo l'accesso a ricompense in oro.

Le sfide minerarie di NuggetRush (NUGX) spaziano dall'estrazione di risorse al commercio e al reclutamento di forza lavoro. Ogni sfida prevede ricompense NFT uniche, che aumentano il potenziale finanziario della partecipazione a NuggetRush (NUGX). Un'altra caratteristica di NuggetRush sono i suoi personaggi NFT multifunzione. NuggetRush (NUGX) offre minatori NFT professionisti con diverse abilità e valore di mercato.

Questi personaggi e i loro macchinari NFT influenzeranno l'entità delle ricompense che potrai ottenere dall'attività di gioco su NuggetRush (NUGX). Nonostante ciò, puoi potenziare le abilità di questi NFT, aumentando così il loro valore di mercato.

I personaggi NFT aggiornati aumenteranno significativamente la tua efficienza di estrazione e la possibilità di ottenere ricompense. Come giocatore di NuggetRush, puoi vendere gli asset NFT o fare staking. Il premio dello staking di NFT arriva fino al 20% all'anno, a seconda della durata del blocco selezionata.

L'ICO blockchain di NuggetRush ha superato le aspettative, vendendo oltre 270 milioni di token nella prevendita. Il progetto ha inoltre raccolto oltre 3,75 milioni di dollari dalla prevendita. I primi investitori possono contare su un aumento di prezzo del 100%: il valore di NUGX è salito a 0,020 $. NUGX continuerà a salire anche dopo la quotazione prevista. Questo renderà NUGX uno dei token di gioco più caldi del mercato.

Le whale di Shiba Inu muovono 1,6 bilioni di token

La recente attività sulla catena di Shiba Inu (SHIB) ha suscitato l'interesse di molti investitori. I dati di IntoTheBlock hanno mostrato il movimento di 6,1 bilioni di token da parte delle whale di Shiba Inu (SHIB) all'inizio di aprile.

L'aumento dell'attività delle whale ha fatto parlare di un'altra impennata di Shiba Inu. SHIB è stato scambiato a 0,00001687 $ il 1° marzo. Il 12 marzo è salita del 91,0% a 0,00003223 $. Il 22 marzo SHIB è sceso del 17,8% a 0,00002649 $ prima di recuperare il 16,0% a 0,00003075 $ il 31 marzo.

Shiba Inu (SHIB) potrebbe salire in seguito ai piani per l'introduzione di derivati di staking liquidi nel suo network. Dopo una partnership con K9 Finance, gli utenti di Shiba Inu (SHIB) potranno presto accedere ai servizi di staking. Secondo gli analisti, questa mossa amplierebbe l'offerta di DeFi di Shiba Inu (SHIB). Potrebbe spingere il token SHIB di Shiba Inu a salire del 29,8% fino a 0,00003993 $ e renderlo uno dei migliori altcoin.

Dogecoin potrebbe salire in alto grazie all'atteso aumento dell'adozione dei suoi Giga Wallet

La prestazione di Dogecoin (DOGE) nel primo trimestre dell'anno ha impressionato gli investitori, perché ha superato molte delle migliori meme coin del 2024. Dopo i primi tre mesi dell'anno, la capitalizzazione di mercato di Dogecoin è salita a 26 miliardi di dollari, con una crescita di 13 miliardi di dollari dall'inizio di gennaio.

Anche Dogecoin (DOGE) è balzato a 0,20 $ a fine marzo. Al 29 febbraio, il token DOGE di Dogecoin era scambiato a 0,117 $. Il 12 marzo è balzato del 43,6% a 0,1681 $. Il 19 marzo DOGE è sceso del 23,4% a 0,1287 $, prima di salire del 71,0% a 0,2201 $ il 31 marzo.

Gli analisti prevedono un aumento dell'adozione del Gigawallet di Dogecoin (DOGE) nel mondo reale nel 2024. Uno dei principali piani della roadmap di Dogecoin per il 2024 è l'espansione delle integrazioni con i carrelli per incrementare il suo utilizzo nell'ecommerce. Secondo gli analisti, questo aumenterebbe l'adozione di Dogecoin (DOGE) nel mondo reale nel 2024. Questo potrebbe anche far salire il prezzo di DOGE del 31,2% a 0,2889 $.

