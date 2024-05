Opportunità Revolut: ricevi subito 3 mesi di Premium gratis

Revolut, il famoso servizio di banking online, offre un'opportunità unica: iscriviti ora e ottieni 3 mesi di Premium gratis. Ma come funziona? Basta inserire il proprio numero di telefono per ricevere un link unico e scaricare l'app Revolut. Una volta registrati effettua l'upgrade al piano Premium per ottenere una serie di vantaggi esclusivi.

I vantaggi di Revolut

Sono diversi i vantaggi offerti da Revolut Premium. Tra i principali segnaliamo:

Assistenza prioritaria : accesso a un team di assistenza dedicato disponibile 24/7 direttamente dall'app

: accesso a un team di assistenza dedicato disponibile 24/7 direttamente dall'app Carta premium personalizzata

premium personalizzata Prelievi gratis fino a 400 euro al mese, senza commissioni

fino a 400 euro al mese, senza commissioni Cashback sui viaggi: ottieni fino al 5% di cashback sulle prenotazioni di soggiorni

sui viaggi: ottieni fino al 5% di cashback sulle prenotazioni di soggiorni Assicurazione viaggio : una copertura per emergenze mediche, bagagli smarriti, voli in ritardo, danni accidentali e altro

: una copertura per emergenze mediche, bagagli smarriti, voli in ritardo, danni accidentali e altro Trading di azioni senza commissioni: effettua fino a 5 compravendite di azioni ed ETF al mese senza pagare commissioni

di azioni senza commissioni: effettua fino a 5 compravendite di azioni ed ETF al mese senza pagare commissioni Tecnologia di protezione dalle frodi avanzata con tecnologie di sicurezza all'avanguardia

dalle frodi avanzata con tecnologie di sicurezza all'avanguardia Cambio valuta: converti somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza commissioni aggiuntive

E questo non è che l'inizio: con Revolut Premium, avrai accesso a una vasta gamma di vantaggi esclusivi progettati per semplificare la gestione delle tue finanze, ovunque tu sia. Questa offerta è valida solo per i nuovi clienti e, a termine del periodo promozionale, verrà applicato il costo di abbonamento standard previsto.

Revolut ha già conquistato oltre 35 milioni di utenti: per ottenere 3 mesi di servizio Premium gratis, non dovrai fare altro che iscriverti online ed effettuare l'upgrade quando richiesto.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione