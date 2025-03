Opera termina il supporto per i dispositivi con iOS 14 o precedenti

Brutte notizie per gli utenti possessori di un iPhone 6, 6 Plus o un modello precedente che utilizzano Opera come browser principale. Quest’ultimi non potranno più ottenere le nuove versioni del browser sul proprio dispositivo. Il motivo è che Opera per iOS non funziona più sui dispositivi con iOS 14 o versioni precedenti. La serie iPhone 6 è l'ultimo dispositivo a non ricevere iOS 15. I modelli fino alla serie iPhone 12 sono stati forniti con iOS 14. Gli utenti che vogliono utilizzare le nuove versioni del browser non dovranno far altro che aggiornare il dispositivo. Bisogna infatti ricordare che eseguire vecchie versioni di iOS non è sicuro poiché i problemi di sicurezza non vengono risolti.

Opera: versione 5.4.2 ultima sui dispositivi più vecchi

Opera ha affermato di aver supportato iOS 14 il più a lungo possibile. Tuttavia, i vincoli tecnici hanno fatto sì che ora debba abbandonare il supporto per quella versione del sistema operativo. Opera 5.4.2 è la versione che depreca il supporto per i dispositivi più vecchi. Chi possiede un dispositivo più vecchio che non può ottenere iOS 15+, può comunque installare le versioni di Opera supportate (non l'ultima) andando su Account > Cronologia acquisti. Ciò dovrebbe essere fatto soltanto in caso di necessità. Apple ha rilasciato iOS 14 a settembre 2020, durante i lockdown per il COVID-19. Sono passati quasi 5 anni da allora, quindi probabilmente è una buona idea aggiornare il proprio sistema operativo. La maggior parte dei dispositivi Apple su cui funziona ancora Opera supporta iOS 15 o versioni successive. L'aggiornamento dell’OS è quindi la migliore opzione per la maggior parte di coloro che desiderano continuare a ricevere gli aggiornamenti di Opera.

Patrick Curtin del blog di Opera ha affermato che il produttore ha informato gli utenti di iOS 14 e versioni precedenti di eseguire l'aggiornamento nell'ultimo anno. La posizione dell'azienda è che gli utenti dovrebbero eseguire l'aggiornamento a una versione più recente di iOS se ne sono in grado. Apple ha interrotto il supporto per iOS 14 anni fa e usare un device ormai obsoleto può comportare gravi rischi per la sicurezza.