Google Chrome: termina oggi il supporto a macOS 11 Big Sur, cosa cambia per gli utenti

Con una mossa che segna un nuovo capitolo nell’evoluzione dei browser, Google Chrome si prepara a dire addio a macOS 11 Big Sur. La fine del supporto per questa versione storica del sistema operativo di Apple è stata annunciata ufficialmente qualche settimana fa ed entra in vigore da oggi. A partire dal rilascio di Chrome 138, sarà l’ultima versione compatibile.

La decisione

La decisione, resa pubblica attraverso la Chrome Platform Status page, conferma la strategia di Google Chrome di abbandonare progressivamente il supporto per i sistemi operativi ritenuti obsoleti. Questo approccio, che segue una linea già tracciata da Apple stessa, riflette la necessità di bilanciare innovazione e inclusività digitale, ponendo però sfide significative per gli utenti che si trovano a gestire hardware meno recente.

Il cambiamento sarà effettivo a partire da oggi, 30 luglio 2025, con il rilascio di Chrome 139 che segna la fine definitiva del ciclo di vita di Google Chrome su macOS 11 Big Sur. Da quel momento, chi continuerà a utilizzare questa versione del sistema operativo vedrà il proprio browser bloccarsi sull’ultima versione funzionante, senza la possibilità di ricevere nuove funzionalità o, soprattutto, aggiornamenti di sicurezza. Questo aspetto assume particolare rilevanza, considerando che l’assenza di patch può esporre a vulnerabilità sempre più sofisticate e a problemi di compatibilità con i siti web moderni.

La stessa Apple ha interrotto il supporto a macOS 11 Big Sur

Non si tratta di una scelta isolata: anche Apple aveva già deciso di interrompere il supporto ufficiale per macOS 11 Big Sur nel novembre 2023, dopo un ciclo di vita iniziato nel 2020 e accolto con entusiasmo come una rivoluzione nell’ecosistema della mela. Ora, però, il sistema operativo si avvia verso un lento declino, lasciando spazio a soluzioni più moderne e sicure.

L'impatto della decisione

L’impatto di questa decisione va ben oltre la semplice impossibilità di accedere alle ultime novità di Google Chrome. Gli esperti di sicurezza informatica sottolineano come l’utilizzo di un browser non aggiornato su un sistema operativo non più supportato rappresenti un rischio crescente. Sebbene Chrome 138 continuerà a funzionare su macOS 11 Big Sur, la mancanza di aggiornamenti esporrà gradualmente gli utenti a minacce informatiche e a possibili malfunzionamenti legati all’incompatibilità con i nuovi standard del web.

Va sottolineato che il requisito minimo per continuare a ricevere aggiornamenti di Google Chrome sarà macOS 12 Monterey. Tuttavia, anche questa versione del sistema operativo non riceve più supporto ufficiale da parte di Apple da circa un anno. Le uniche versioni attualmente mantenute e aggiornate sono macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma e il recente macOS 15 Sequoia, a testimonianza di un processo di evoluzione continua che punta a garantire livelli di sicurezza e prestazioni sempre più elevati.