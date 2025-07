Firefox 141 introduce raggruppamento automatico delle schede con AI e WebGPU

L’ecosistema dei browser web si arricchisce di una nuova tappa evolutiva con il rilascio di Firefox 141, la più recente versione del browser open source sviluppato da Mozilla e disponibile da oggi, 22 luglio. Questo aggiornamento si distingue per l’introduzione di funzionalità avanzate che rispondono alle esigenze di efficienza, personalizzazione e sicurezza degli utenti moderni, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, ottimizzazione delle risorse e tecnologie di nuova generazione.

Intelligenza artificiale al servizio dell’organizzazione

La principale novità di Firefox 141 è rappresentata dal sistema di raggruppamento automatico delle schede basato sull'AI. Questa funzione, sviluppata per garantire la massima privacy degli utenti, sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, evitando la trasmissione di dati sensibili verso server esterni.

In questo modo, le schede aperte vengono organizzate in gruppi tematici, facilitando la gestione anche in presenza di numerose finestre attive. L’AI suggerisce inoltre nomi pertinenti per ciascun gruppo, adattandosi dinamicamente ai contenuti consultati. Il rilascio della funzionalità sarà graduale, così da assicurare stabilità e compatibilità su tutte le piattaforme supportate.

Personalizzazione e gestione avanzata delle schede verticali

Un ulteriore passo avanti riguarda la gestione delle schede verticali, sempre più apprezzate dagli utenti che prediligono un’interfaccia ordinata e flessibile. In Firefox 141, il pannello laterale può ora essere personalizzato, consentendo di espandere o ridurre lo spazio destinato agli strumenti in base alle proprie preferenze. Gli elementi che non trovano posto nell’area visibile restano comunque accessibili tramite un menu a comparsa, ottimizzando l’esperienza di navigazione anche su schermi di dimensioni ridotte.

Ottimizzazione delle prestazioni

Sul fronte delle performance, Firefox 141 introduce un significativo miglioramento del consumo memoria Linux. Gli utenti del sistema operativo open source potranno beneficiare di una gestione più efficiente delle risorse, che si traduce in una maggiore fluidità anche in presenza di molteplici schede e applicazioni attive. Inoltre, sarà possibile aggiornare il browser tramite package manager senza dover riavviare il sistema, semplificando la manutenzione e riducendo i tempi di inattività.

Per quanto riguarda Windows 11, Mozilla ha lavorato sull’integrazione estetica del browser, adottando le icone di sistema per i pulsanti della barra del titolo. Questo dettaglio migliora l’armonia visiva con l’ambiente operativo, offrendo un’esperienza utente più coerente e gradevole.

Supporto WebGPU su Windows

Dal punto di vista tecnologico, l’aggiornamento introduce il supporto a WebGPU su Windows. Questa tecnologia permette ai siti web di sfruttare direttamente la GPU del computer per eseguire elaborazioni grafiche complesse e calcoli intensivi, portando Firefox 141 allo stesso livello dei browser concorrenti che già offrono questa funzionalità.

L’adozione di WebGPU apre la strada a nuove esperienze web interattive, videogiochi avanzati e applicazioni di grafica in tempo reale, ampliando le potenzialità del browser.

Nuove funzionalità pratiche e localizzazione

Tra le novità più utili troviamo il riempimento automatico degli indirizzi per gli utenti di Brasile, Spagna e Giappone, che consente di completare rapidamente i campi relativi agli indirizzi durante la compilazione di moduli online. Un’altra aggiunta interessante è il convertitore delle unità integrato nella barra degli indirizzi: digitando un valore, sarà possibile ottenere la conversione immediata tra diverse unità di misura, senza dover ricorrere a strumenti esterni.

L’aggiornamento arricchisce anche la componente linguistica: è stato introdotto un dizionario catalano per la variante valenciana e sono state aggiunte nuove lingue a Firefox Translate, tra cui albanese, gujarati, ebraico, hindi e altre. Queste implementazioni rafforzano l’inclusività e la capacità del browser di adattarsi a un pubblico globale.

Sicurezza e trasparenza

Come da tradizione, Firefox 141 include numerose correzioni sicurezza, fondamentali per proteggere gli utenti da vulnerabilità e minacce emergenti. I dettagli tecnici relativi alle patch sono disponibili sul sito ufficiale di Mozilla, mentre informazioni approfondite dedicate a utenti business e aziendali saranno pubblicate insieme al changelog completo il 22 luglio.